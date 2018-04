Festa della Liberazione: ecco gli appuntamenti per il 25 aprile a Roma

Domani ricorre la festa nazionale della Liberazione. Ecco tutti gli appuntamenti previsti per il 25 aprile a Roma, tra cortei e feste, da un capo all’altro della città.

All’Altare della Patria l’omaggio del presidente Mattarella

Non si può non iniziare con l’appuntamento più istituzionale della giornata, quello che da inizio ai festeggiamenti per il 25 aprile: alle ore 9 il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, omaggerà la tomba del Milite Ignoto all’Altare della Patria. Il corteo dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) si muoverà alle 9:30 da via Genocchi e arriverà a Porta San Paolo. Qui si esibiranno gli artisti della Scuola Popolare di Musica di Testaccio: Nicola Alesini al sax, gli attori Eugenio Banella e Livia De Luca.

Liberazione in bici: 73esimo Gran Premio della liberazione U23 e terzo GP Pink

Gli appassionati delle due ruote parteciperanno al 73esimo Gran Premio della Liberazione U23. La gara si svolgerà in centro storico, lungo un percorso di sei chilometri che ha il suo inizio a viale delle Terme di Caracalla. Saranno ben quindici i Paesi rappresentati. Un altro evento su due ruote è il GP della Liberazione Pink che avrà inizio alle ore 9:30 con sedici giri da percorrere per un totale di 96 chilometri.

I Festival della Fiera di Roma e lo Sport per tutti al laghetto dell’Eur



Alla Fiera di Roma i visitatori potranno scegliere tra i molteplici festival in programma: il Festival Irlandese, quello dell’Oriente, quello Spagnolo, quello Country e quello dell’America Latina. Per visitarli c’è tempo fino al 1 maggio 2018. Per saperne di più su tutti gli eventi in programma: www.fieraroma.it. Al laghetto dell’Eur spazio a Sport in Famiglia, iniziativa che riscuote molto successo presso il pubblico. I partecipanti potranno provare ad esercitarsi in molte discipline di terra, cielo e acqua. I giorni previsti sono i seguenti: 21/22/25/26/27/28/29/30 aprile – 1 Maggio dalle 9:30 alle 18:00. Per saperne di più: @sportinfamiglia su Facebook.

Roma Vinyl Village e Spring Break



All’Ex Mattatoio di Testaccio dalle ore 12 si potranno passare in rassegna ed acquistare i mitici vinili presso uno dei 25 espositori presenti all’interno del Roma Vinyl Village. Tra un vinile e l’altro si potrà degustare anche la nuova birra Lisa, marchio di Birra del Borgo, e ascoltare musica sulle note di dj Buenoventura, della techno band viennese Elektro Guzzi. Per i più giovani c’è lo Spring Break all’Ex Dogana: dalle 12 e fino a notte fonda una festa open air con suoni tropicali, dub ed elettronici. L’Ex Dogana è un ex uno scalo ferroviario del 1925 riconvertito a club all’aperto sui binari. Sarà possibile degustare anche le tante specialità al barbecue affidate a Bill Johnson’s e approfittare di un grande mercato del vintage. Per saperne di più basta cercare Spring Break Roma Ex Dogana su Facebook.

(Foto: Rome Hints)