Festa San Pietro e Paolo. Le cose da sapere

Si celebra a Roma la festa San Pietro e Paolo. Si tratta di una festa patronale che ogni anno viene ricordata il 29 giugno.

Festa San Pietro e Paolo: cosa si fa?

Il 29 giugno la Capitale si riempie di turisti e curiosi richiamati dalla festa San Pietro e Paolo. Una festa che, come ogni anno, coinvolge i cittadini attraverso manifestazioni di vario tipo. Si va dalla Girandola di fuochi d’artificio ai quadri floreali. Ed anche degustazioni di vini e tanto altro.

A differenza di altre città italiane, Roma è l’unica in cui si può celebrare una ricorrenza di questo tipo. Infatti, gli eventi patronali sono stati accorpati di domenica, giorno adibito per celebrare i Santi. Nella Capitale le cose vanno in maniera diversa. Grazie a un accordo con la Santa Sede, la festa di San Pietro e Paolo si può celebrare nei giorni previsti.

Per organizzare un evento del genere, il Comune di Roma ha dovuto modificare i percorsi di alcune linee di autobus. A deviare saranno il 792 e il 769 che percorreranno Via Baldelli fino a Viale San Paolo. Pure le strade subiranno dei cambiamenti per migliorare l’afflusso dei pedoni. Via Ostiense e Via Giulia Rocca resteranno chiuse, così come Ponte Marconi, quest’ultimo per dar spazio ai fuochi d’artificio previsti in serata.

Giornata speciale

Venerdì 29 giugno è una giornata speciale per celebrare San Pietro e Paolo. E per ammirare la famosa Girandola che inizierà alle 21:30, preceduta dalla Fanfara dei Carabinieri. In questo caso i fuochi d’artificio creeranno uno spettacolo pirotecnico davvero coinvolgente e che partirà dalla Terrazza del Pincio. Il tutto accompagnato da un sottofondo di ottima musica classica.

Un altro evento interessante sarà la prima edizione di “Un Mare di Vino”. Si tratta di una manifestazione che si terrà il 29 al Marina Village e che consentirà una degustazione di vini a scelta. A Castello di Santa Severe, invece, si potrà partecipare a un festival dedicato allo street food a base di pesce. E’ un modo per gustare una cucina che esalta il valore dei prodotti ittici.

Momenti magici

Come ogni anno, non mancherà la classica infiorata che si terrà a Piazza San Pietro. Di tutta la celebrazione è forse il momento più atteso quando da Via della Conciliazione partiranno i quadri floreali realizzati dai mastri fiorai provenienti da ogni parte d’Italia. Un tripudio di colori e di odori che il pubblico vedrà sfilare per le strade e che, da oltre quattrocento anni, riesce ancora a stupire.

La festa di San Pietro e Paolo è una ricorrenza importante non solo per il suo significato religioso. Essa rappresenta un momento di conciliazione per tutti i cittadini che, da nord a sud, arriveranno nella Capitale per celebrare la fratellanza e l’amore.

[Foto: www.romatoday.it]