Il Papa emerito Ratzinger ha compiuto 91 anni

Il Papa emerito Joseph Ratzinger ha compiuto 91 anni il 16 aprile 2018. Ecco come ha festeggiato assieme a suo fratello e ai suoi più stretti collaboratori.

I 91 anni del Papa emerito Joseph Ratzinger

Ieri il Papa emerito Jospeh Ratzinger ha festeggiato il suo compleanno nell’ex monastero Mater Ecclesiae, la sua residenza in Vaticano. Un compleanno trascorso assieme al fratello George, 94enne, arrivato dalla Baviera e ai più stretti collaboratori di Ratzinger. La festa per il genetliaco dell’ex pontefice si è svolta in un clima familiare, allietato anche dalla presenza della banda musicale pontificia.

La messa di Papa Francesco e il concerto della Banda

In mattinata, ha comunicato la sala stampa, “Papa Francesco ha offerto la Santa Messa per Benedetto XVI e in seguito gli ha inviato i suoi auguri personali”. In serata, invece, il Papa emerito ha ricevuto gli auguri della banda musicale pontificia che ha suonato alcuni brani in suo onore presso la sua residenza in Vaticano. Sono molti i doni, gli auguri e i fiori ricevuti dal Papa emerito nel giorno del suo compleanno.

Joseph Ratzinger è nato il 16 aprile 1927 a Marktl, in Germania. È stato eletto al soglio di Pietro il 19 aprile 2005 e la sua rinuncia è dell’11 febbraio 2013. Dal 28 febbraio dello stesso anno è Papa emerito. Dalla redazione di DGMag, seppur con lieve ritardo, facciamo i nostri auguri al Papa emerito Ratzinger per i suoi 91 anni.

(Foto: Oltrelalinea)