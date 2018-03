Le monetine gettate nella Fontana di Trevi andranno al Comune

Il prossimo 1° aprile è una data da segnalare a tutti i cittadini romani, ma anche ai numerosi turisti che approfitteranno delle festività pasquali per visitare la Capitale. In base a un memorandum firmato lo scorso ottobre dal vicesindaco Luca Bergamo, le monetine lanciate nella Fontana di Trevi non andranno più alla Caritas ma saranno incamerate nelle casse del Comune.

Una somma elevata per finanziare progetti di assisitenza

Nella Fontana di Trevi, ogni anno, sono migliaia le monetine lanciate in queste acque. Un vero e proprio “tesoro” che, solo nel 2017, ha fruttato un milione di euro. Una cifra davvero importante che servirà per favorire iniziative sociali e opere di assistenza, ma che sarà gestita direttamente dal Comune e non dalla Caritas.

In precedenza i proventi recuperati nelle acque della Fontana erano usati anche per la manutenzione dell’enorme patrimonio artistico della Città Eterna. C’è da chiedersi se il Comune troverà, in alternativa, altri fondi per controllare e monitorare le sue opere artistiche. Inoltre tale provvedimento riguarderà tutte le fontane storiche di Roma, quindi le monetine ritrovate saranno utilizzate da una serie di enti preposti che si occuperanno di gestire questo denaro.

L’impegno sociale di Caritas

Fino a oggi la Caritas e gli impiegati diocesani hanno sempre utilizzato questi soldi per dare un piatto caldo e un posto dove dormire ai senzatetto, un’assistenza sanitaria alle famiglie povere e altro ancora. Tutto in nome di un impegno sociale che ha permesso, negli ultimi anni, di creare un vero e proprio emporio per la vendita di generi alimentari, completamente gratis, in cui le fasce più deboli potevano fare acquisti di ogni tipo.

La Caritas si ritroverà senza fondi e la preoccupazione di molti è su chi si occuperà di queste persone bisognose. Dall’entourage della Raggi, al momento, non sono giunti comunicati ufficiali, ma soltanto la promessa che la giunta utilizzerà i soldi della Fontana per una serie di progetti solidali di cui, però, non si conosce ancora nulla.

La Fontana di Trevi è divenuta il simbolo di Roma ed è stata celebrata in tanti film. Da “La Dolce Vita”, capolavoro cinematografico di Federico Fellini, con protagonista una bellissima Anita Ekberg che invitava Marcello Mastroianni a bagnarsi nelle sue acque, a “Totòtruffa 62”, con il grande comico napoletano che cercava di venderla a un incauto e sprovveduto turista.

Insomma, dal prossimo 1° aprile gettare una monetina in questo celebre monumento d’arte acquisterà un valore diverso. Intanto, sui social, c’è spazio per l’inevitabile polemica: in tanti si chiedono se, a questo punto, il Comune non utilizzi i soldi raccolti nella Fontana per riparare le strade di Roma. Pure quella sarebbe un’opera di carità per migliaia di automobilisti.

