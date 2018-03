Pasqua 2018 a Roma: dove acquistare fantastiche sorprese di cioccolato

Pasqua 2018 ormai è alle porte, siete stati invitati a qualche pranzo, oppure dovete ancora comprare un uovo di cioccolato originale e non sapete proprio da dove iniziare?

Ecco qualche dolce consiglio per accontentare tutti i palati e perchè no, per fare anche bella figura davanti ad amici e parenti con un regalo che sarà sicuramente gradito, da scovare negli angoli di Roma.

Said è la fabbrica di cioccolato situata nel cuore del quartiere San Lorenzo, un angolo semplice ma sofisticato dove fare acquisti tutto l’anno. Per questo periodo vi consigliamo assolutamente di recarvi in negozio: l’ Uovo di cioccolato fondente con Gruè non deluderà proprio nessuno. La novità di quest’anno sono le “ Uova Speciali ” da acquistare esclusivamente presso il punto vendita: uova al cioccolato aromatizzato da scegliere tra cioccolato al latte, fondente o 100% gianduia. Se siete a Londra sappiate che “Said” è presente anche nella capitale inglese.

Per chi ama la tradizione e vuole immergersi nel cuore di Roma "Valzani" è il posto esatto. La storica pasticceria è rimasta intatta negli anni, conservando la genuinità dei prodotti; da non perdere gli animaletti di cioccolato : paperelle, coniglietti, pecorelle per fare un regalo originale che accontenterà grandi e piccini.

: paperelle, coniglietti, pecorelle per fare un regalo originale che accontenterà grandi e piccini. Una gioia per gli occhi ma soprattutto per il palato vi verrà offerta da “La Portineria“. Questo laboratorio è situato dietro la zona di Porta Pia: oltre ad essere un’oasi di relax per un pranzo, una cena o un semplice caffè è soprattutto una pasticceria dove tutti i sensi verranno accontentati. Gallinelle, pulcini ed altre splendide creazioni vi lasceranno a bocca aperta grazie alla maestrìa di Gianluca Fiorino.

Assolutamente da non perdere le uova d’autore realizzate dalla Pasticceria Bompiani ed ispirate alle opere d’arte.

Che aspettate ad accantonare la dieta per questa Pasqua? Correte a comprare le uova di cioccolato!

[Foto: shop.said.it, fishandpeaches.blogspot.com, www.funweek.it, www.marcelloforcina.it]