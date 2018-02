Se siete stanchi di celebrare il vostro amore con fiori (che appassiscono), cioccolatini (magari dovete ancora finire quelli della Befana), quale miglior modo per celebrare San Valentino se non quello di recarsi in un ristorante per vivere un’esperienza culinaria che vi rimarrà impressa a lungo nel tempo?

Ecco alcuni consigli su dove poter trascorrere questa giornata dedicata all’amore a Roma.

Romeo Chef & Baker

Chef Cristina Bowerman con il menù “Love Story” propone un viaggio dove tutti i vostri sensi verranno inebriati: si parte con Cocktail San Valentino e croquette di patate e tartufo nero passando per la Tartare di salmone, avocado e germogli: gli amanti del piccante verranno accontentati con gli Gnocchetti con baccalà e ‘nduja.

Dove? Da Romeo Chef & Baker. Il menù completo lo trovate su romeo.roma.it

Va.Do al Pignet o

Per chi desidera fare una passeggiata tra i ricordi del cinema neorealista, “Va.Do al Pigneto” è il locale che fa per voi. Oltre al menù classico ci sono alcune proposte del giorno tra cui: Tartare di gamberi rossi di Mazara del Vallo con ratatouille di kiwi e mango ed il Tournedo di salmone con rucola croccante e purea di patate, zenzero e limone.

Ramen Bar Akira

Se invece siete attratti dalla cucina del Sol Levante e non volete rinunciare a deliziare il palato Ramen Bar Akira vi propone, per iniziare, un aperitivo con calice di sake frizzante De Ai ed ovviamente potrete optare per un ramen a vostra scelta, tra le varie proposte del menù fisso.

Il Vero Alfredo

Nell’incantevole cornice romantica del centro di Roma gli amanti della tradizione invece non resteranno delusi: in questi giorni è il compleanno delle Fettucine de “Il Vero Alfredo” che propone, oltre a chi dovrà festeggiare il proprio amore, la Cena dei perfetti sconosciuti dove i tavoli “sociali” saranno il luogo d’incontro per coloro che non sono impegnati.

In fondo, come diceva George Bernard Shaw: “Non c’è amore più sincero di quello per il cibo” ed allora non rimane altro che festeggiare in un ottimo ristorante questo San Valentino 2018 con un grande, classico amore: la cucina!

