Trasporto pubblico Roma: nuovo sciopero 5 dicembre 2017

A Roma va in scena un nuovo sciopero. La capitale si ferma per un nuovo sciopero dei trasporti indetto dall’Unione sindacale di base (Usb) per martedì 5 dicembre 2017. I lavoratori incroceranno le braccia dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 a fine servizio. Per le ore 15.00 convocata una manifestazione davanti il Comune di Roma. Rispettate le fasce di garanzia.

Una protesta contro le politiche del trasporto pubblico locale. L’agitazione dei lavoratori del trasporto pubblico non è legata a rivendicazioni economiche o contrattuali ma alle scelte politiche sul trasporto locale. L’Usb protesta contro la decisione di affidare i servizi a ditte private che “non garantiscono i diritti minimi, come i versamenti per fondi previdenziali integrativi”, oltre a non versare le rate “alle finanziarie con cui i lavoratori hanno contratto un prestito facendoli inserire nelle liste dei cattivi pagatori senza contare tutti i disagi che le famiglie di questi lavoratori vivono per gli affitti e i mutui pagati in ritardo a causa dei mancati versamenti degli stipendi”.

L’appello dei lavoratori al Comune di Roma. I lavoratori chiedono al Campidoglio di farsi “garante di questi lavoratori e delle loro famiglie” al fine di fare “tutto quello che politicamente può essere messo in campo per imporre a queste aziende il corretto comportamento nei confronti dei lavoratori, fino alla cessazione del contratto di servizio”.

