Trovato il cadavere di un uomo allo Stadio Flaminio

Questa mattina, alle prime ore della luce, è stato scoperto il cadavere di un uomo proprio dentro lo Stadio Flaminio, all’interno di un locale che da diverso tempo era diventato il luogo di dimora di senza tetto e vagabondi. Sul posto è stato richiesto immediatamente l’intervento della polizia scientifica e della miunicipale. Il corpo si presentava con sangue che scendeva dalla nuca. Da questi primi segnali si potrebbe capire che l’evento infasto non si sarebbe verificato in tempi troppo lontani. L’uomo, secondo la stima della polizia scientifica, avrebbe circa 40 anni e sarebbe un cittadino straniero, dello Sri Lanka, arrivato a Roma ma senza permesso di soggiorno. Secondo le testimonianze degli altroi vagabondi, l’uomo, chiamato Charlie, era stato visto bere in compagnia di altri due uomini, fino a tardi. Resta da capitre quali sono state le cause di decesso e soprattutto cosa è successo.

Si tratta di un omicidio oppure di un evento infasto? Magari uno spintone o una parola di troppo dopo aver bevuto. Intanto si cercano gli uomini che erano stati visti con Charlie, descritti dai testimoni, le cui generalità sono ancora ignote. Di certo, per avere qualche notizia in più si dovrà attendere l’autopsia, che stabilirà come è avvenuta la morte, quali sono le cause da imputare, se si è trattato di un uomicidio oppure di un tragico evento non voluto. Con l’autopsia la polizia potrà stabilire anche l’ora del decesso. Si tratta di un ennesimo caso di cronaca in cui a perdere la vita è uno dei tanti senza nome e dimenticati dalla società, che vive al margine delle strade, in luoghi abbandonati e spesso poco controllati da forze dell’ordine e da sistemi di videosorveglianza. Il caso di Charlie potrebbe riaccedere anche alcune polemiche sullo stato di degrado di Roma, soprattutto nelle zone periferiche, spesso circondate dalla malavita e poco controllate. In attesa di fare chiarimenti.

