Scioperi aprile 2018: ecco le date da bollino rosso

Si parte domani, martedì 10 aprile, quando ad incrociare le braccia saranno i lavoratori della società Busitalia Veneto. Il personale si asterrà dal lavoro per quattro ore con varie modalità. Ci spostiamo a Torino dove, nella giornata di mercoledì 11, a fermarsi sarà il personale della società Gruppo Torinese Trasporti per quattro ore con modi (per saperne di più: www.gtt.to.it). Nella stessa giornata, a Cosenza, lo sciopero del personale della società Parise Rocco e Antonio, impegnata nel settore del trasporto pubblico, si fermerà per 24 ore.

Sciopero del trasporto aereo. Venerdì 13 aprile sarà una giornata difficile per il trasporto aereo: dalle ore 00:00 alle ore 23:59 si fermerà il personale della società Aviapartner Handling Aeroporto di Malpensa. Un altro sciopero nel settore aereo interesserà il personale della società Enav di Alghero venerdì 20 aprile 2018: dalle ore 12:00 alle ore 16:00.

Sciopero trasporto pubblico Roma e Napoli. Nella giornata di venerdì 13 aprile si fermerà nella capitale il personale della società Roma TPL, SRB Bracci, Sap e Cotri dalle 8:30 alle 12:30. A Napoli stop del personale dell’azienda EAV che non lavorerà dalle 9:00 alle 13:00. Per leggere la lista completa degli scioperi previsti per il mese di aprile 2018 visitare il link del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (aggiornata al 9 aprile): scioperi.mit.gov.it

(Foto: NotizieInformazioni.com)