Scioperi febbraio: si inizia con i medici, poi trasporti e scuola

Scioperi a raffica nel mese di febbraio: stop sanità, trasporti e scuola. A rendere questa stagione invernale ancor più calda ci pensano le prossime ondate di scioperi nei settori della sanità, dei trasporti e della scuola. Si inizia l’8 e il 9 febbraio con lo sciopero di 48 ore del Servizio sanitario nazionale. Ad incrociare le braccia medici, veterinari e dirigenti, dopo il precedente sciopero del 12 dicembre 2017. Lo sciopero è promosso dai sindacati Anaao-assomed, Cimo, Aaroi-emac, Fp-Cgil medici e dirigenti Ssn, Fvm federazione veterinari e medici, Fassid (aipac-aupi-simet-sinafo-snr), Cisl medici, Fesmed, Anpo-ascoti-fials medici, Uil fpl coordinamento nazionale delle aree contrattuali medica e veterinaria. L’agitazione “mira a portare la sanità tra i temi di campagna elettorale già avviata”, affermano i sindacati in una nota congiunta.

Il 10 febbraio sciopero aerei. I sindacati italiani, entrati da diverso tempo in rotta di collisione con Ryanair, proclamano “uno sciopero per l’intera giornata di sabato 10 febbraio di tutto il personale di base sul territorio italiano”. La Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti protestano contro la compagnia irlandese “per il mancato avvio di un confronto serio sui temi del contratto collettivo di lavoro e delle tutele sociali del personale”. Nello stesso giorno si fermeranno per otto ore i lavoratori aderenti a Fit-Cisl, Ugl-Ta di Aviation Services mentre il personale navigante di piloti e assistenti di volo di Blue Panorama Airlines si fermerà per quattro ore. Stop di 24 ore per i lavoratori di Brookfield Aviation International e di otto ore degli aderenti a Ugl e Unica dell’Enav. Le agitazioni nel trasporto aereo per il mese di febbraio si chiudono il 28 con lo stop di 24 ore dei lavoratori di Alitalia aderenti a Cub trasporti.

Il 23 febbraio tocca alla scuola. Lo sciopero nel settore scolastico riguarda il personale dirigente, docente, educativo, Ata e lavoratori dei servizi collegati alla scuola. L’agitazione è promossa dall’unione sindacale di base “per protestare contro la deriva delle trattative per il rinnovo del contratto (…); contro le prossime operazioni di mobilità (…); per ribadire la necessità di un piano di assunzioni che garantisca la giusta stabilità a chi a qualunque titolo è già entrato in ruolo e a tutti i lavoratori con 36 mesi di servizio” (Fonte: scuola.usb.it). E’ programmato anche lo sciopero organizzato dall’Anief, che punta a bloccare gli scrutini i primi due giorni decisi da ciascuna istituzione scolastica per lo svolgimento degli scrutini di fine primo periodo (compresi tra il 29 gennaio e il 12 febbraio).

Per tenersi aggiornati su tutti gli scioperi programmati: scioperi.mit.gov.it

(Foto: www.cobascomunebologna.it)