Sciopero scuola 23 febbraio 2018: ultime notizie

Lezioni a rischio in tutta Italia. E’ probabile che siano gli studenti gli unici ad essere felici dello sciopero in programma per il 23 febbraio prossimo. E’ la seconda agitazione che coinvolge il mondo della scuola e sono diversi i sindacati che hanno aderito: da USB, SGB e CUB a Cobas e Unicobas.

I motivi della protesta. Lo sciopero nel settore scolastico riguarda il personale dirigente, docente, educativo, Ata e lavoratori dei servizi collegati alla scuola. L’agitazione è promossa dall’unione sindacale di base “per protestare contro la deriva delle trattative per il rinnovo del contratto (…); contro le prossime operazioni di mobilità (…); per ribadire la necessità di un piano di assunzioni che garantisca la giusta stabilità a chi a qualunque titolo è già entrato in ruolo e a tutti i lavoratori con 36 mesi di servizio”. (Fonte: scuola.usb.it).

L’Unicobas chiede al personale della scuola di partecipare in massa per dare “il benservito al ministro ed a CGIL, CISL E UIL, firmatari di un contratto indegno” e spiega poi che “la manifestazione partirà dal Ministero dell’Istruzione (v.le Trastevere) dalle h. 9.00”.

Per tenersi aggiornati invece sugli scioperi programmati in altri settori, consultare il sito web del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: scioperi.mit.gov.it

(Foto: Scuolainforma)