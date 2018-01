Scuola: da oggi ci si può iscrivere alle prime classi

Aperte le iscrizioni on line alle prime classi: Dalle 8 di questa mattina è possibile iscrivere i propri figli alle prime classi delle scuole primarie e secondarie di I e II grado. Sarà possibile iscrivere gli studenti fino alle ore 20 del 6 febbraio 2018. È importante sapere che la giornata odierna non è considerata un click day: è possibile effettuare l’iscrizione in ogni momento dell’arco temporale previsto perché non sono considerate prioritarie le domande inoltrate per prime.

Come ci iscrive? Il ministero dell’Istruzione ha reso disponibile il sito www.iscrizioni.istruzione.it dove sono riportate tutte le informazioni sia per acquisire un’identità digitale, sia per effettuare l’iscrizione alle prime classi. Sono presenti le sezioni cosa serve, come fare e in quella denominata iter domanda viene spiegato cosa succederà una volta inoltrata l’iscrizione.

Iscrizioni obbligatorie per le scuole statali. È importante ricordare che le iscrizioni online sono obbligatorie per le scuole statali e facoltative per le paritarie. La procedura di iscrizione riguarda anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali delle regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana e Veneto.

L’iscrizione al primo anno della scuola materna avviene ancora in modalità cartacea (si deve presentare la domanda presso la scuola scelta).

(Foto: www.icmuzio.gov.it)