Scuola, iscrizioni: gli studenti preferiscono il liceo, bene i tecnici

I licei si confermano al primo posto nelle preferenze degli studenti. Le iscrizioni si sono chiuse da un paio di giorni e il dato che emerge è la costante crescita dei licei. Il 55,3 per cento dei 480mila quattordicenni ha scelto un liceo: lo 0,7 per cento in più rispetto allo scorso anno. Come riporta il sito del MIUR, “lo scorso anno erano stati scelti dal 54,6% dei neo iscritti. In particolare, i Licei si confermano l’indirizzo preferito dalle ragazze” (Fonte: www.miur.gov.it).

I licei con più iscrizioni: cresce lo scientifico. Il Liceo Classico registra il 6,7 per cento di iscritti (+0,1 per cento rispetto al 2017) e si conferma una scuola a grande vocazione femminile con oltre il 70 per cento di neo iscritte. Sul podio va il Liceo Scientifico, che comprende gli indirizzi tradizionale, opzione Scienze Applicate e sezione Sportiva: viene scelto dal 25,6 per cento degli studenti. Rimane stabile l’indirizzo tradizionale con il 15,6 per cento delle iscrizioni totali. L’indirizzo di Scienze applicate cresce del +0,4 per cento e raggiunge quota 8,2 per cento di iscritti mentre l’opzione Sportiva va a 1,8 per cento, con incremento dello +0,2. Il Liceo delle Scienze umane all’8,2 per cento, rispetto al 7,9 dello scorso anno.

Bene anche il Liceo Linguistico, in calo l’Artistico. Le iscrizioni segnano un aumento, seppure lieve, per il Liceo Linguistico (dal 9,2 per cento al 9,3) mentre sono in calo gli iscritti al Liceo Artistico: dal 4,2 per cento dell’anno scorso al 4,1 di oggi. Il Liceo Musicale si tiene a quota 0,8 per cento e il Coreutico allo 0,1 (il 91,8 per cento sono ragazze).

Gli Istituti Tecnici: in crescita indirizzo tecnologico e tecnico economico. Il 30,7 per cento degli studenti ha scelto un istituto tecnico: più 0,4 per cento. A primeggiare è l’indirizzo Tecnologico che attira il 19,3 per cento di studenti, rispetto al 19 per cento dello scorso anno. In lieve crescita anche il settore Economico all’11,4 per cento (+0,2 per cento). Le iscrizioni agli Istituti Professionali si confermano ancora in calo con il 14 per cento delle iscrizioni rispetto al 15,1 dello scorso anno.

