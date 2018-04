Scuola, personale ATA: ecco come recuperare il codice personale entro il 13 aprile

Venerdì 13 aprile 2018 è l’ultimo giorno per compilare il modello D3 per la scelta delle scuole da parte del personale ATA. Il procedimento viene svolto dai candidati che devono accedere alla propria area del sito web Istanze Online. A tal fine è necessario disporre del codice personale alfanumerico rilasciato dal sistema al momento della registrazione. Ecco la procedura da seguire per ottenerne uno nuovo.

Recupero del codice personale. Una volta effettuato l’accesso con le proprie credenziali sul portale Istanze Online, cliccare sulla voce “Funzioni di Servizio”, che si trova in alto a sinistra, e poi su “Recupero codice personale”. Successivamente viene richiesto di inserire il codice fiscale e, una volta confermato, il sistema chiede di rispondere alla domanda di sicurezza impostata in fase di registrazione. Quindi, svolto anche tale passaggio, il sistema informa l’utente dell’invio del codice personale alla casella di posta elettronica con cui si è registrato a Istanze Online.

Il candidato, una volta recuperato il nuovo codice personale tramite mail, può procedere con la compilazione del modulo D3 segnalando le 30 scuole in cui vorrebbe fare supplenza in qualità di personale scolastico ATA di terza fascia.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web del MIUR: www.miur.gov.it

(Foto: Liveunict – Liveuniversity)