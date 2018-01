Sono trascorsi due anni dalla morte di Giulio Regeni senza nessuna novità

I genitori di Giulio Regeni, a due anni dalla sua tragica morte, decidono di pubblicare un videomessaggio sui loro canali social per denunciare la mancanza di verità e giustizia legata a questo evento. Infatti il video inizia proprio con le parole di due anni senza Giulio.

All’inizio di febbraio, nel 2016 fu trovato il corpo senza vita del giovane universitario a Al Cairo, dove viveva per studiare e per esercitare la sua professione di ricercatore. Secondo i genitori il loro figlio avrebbe subito una chiara violazione dei diritti umani e la sua uccisione, avvenuta anche in maniera barbara, ha rilevato un mondo oscuro che per tanto tempo era stato ignorato. Il video continua ricordando la morte del figlio, come è avvenuta e come si sono comportate le autorità locali e nazionali, sperando che la verità possa emergere quanto prima per poter fare finalmente giustizia. La speranza che la morte del figlio non si stata invano emerge chiaramente nelle parole della madre quando parla di giustizia verso il figlio e di condanna verso coloro che sapevano quello che era accaduto ma hanno taciuto.

In occasione della sua morte, e per ricordare che la verità non è ancora emersa, molte piazze d’Italia si tingeranno di Giallo. Un colore che ricorda proprio il caso del figlio, ancora irrisolto, definito Giallo Giulio proprio dalla madre, Paola Deffendi, nel video postato su Facebook. In questi due anni il figlio è diventato simbolo di giustizia mancata. Il 25 gennaio del 2016, dopo aver inviato un messaggio alle 19.41, è scomparso. Fu ritrovato morto, con il corpo martoriato da torture atroci, sul ciglio di una strada il 3 febbraio. La famiglia ha lanciato anche una richiesta di giustizia per tanti, vittime come Giulio, che attendono che i colpevoli vengano trovati. Il ricercatore di soli 28 anni non ha ancora ottenuto giustizia, nonostante la Procura di Roma abbia condotto le indagini, in collaborazione con l’Egitto. Quest’ultimo è stato definito da Alfano, ministro degli Esteri, come partner ineludibile.

Per la politica si teme che queste interferenze possano minare i rapporti economici e geopolitici con questo Stato. La strada verso la verità sembra ancora lontana e passa tra mille reticenze, documenti falsi, dichiarazioni inattendibili. Inoltre questa strada ha fatto emergere anche una certa reticenza dello stato egiziano a collaborare per trovare una chiusura delle indagini.

