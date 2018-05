Sparatorie in Calabria, un morto e quattro feriti

Un morto e quattro persone ferite è il bilancio di due sparatorie in Calabria. Gli episodi si sono verificati in due distinte località del vibonese.

Due sparatorie in Calabria: i particolari

Le due sparatorie in Calabria si sono verificate nelle località di Limbadi e Nicotera. Ancora si hanno pochi dati in merito alle dinamiche di entrambi gli episodi.

Gli unici dati sicuri sono, purtroppo, la morte di una persona, ed il ferimento di altri quattro. La vittima è Michele Valarioti, di 63 anni. L’uomo è stato ucciso a colpi di fucile a Nicotera nei pressi di casa sua. Nello stesso Paese è stata ferita una donna che era per strada. In precedenza, a Limbadi, tre persone, erano state ferite in un bar. Tra queste una delle quali imparentata con la vittima.

Altri indizi

Iniziano ad arrivare i primi indizi in merito alle due sparatorie in Calabria. Secondo una prima ricostruzione, a Limbadi l’individuo sarebbe arrivato a bordo della propria autovettura. Quindi è sceso dall’auto impugnando imbracciando un fucile da caccia. Due i colpi esplosi dall’uomo. Uno sull’uscio del locale e un secondo all’interno, ferendo tre persone. Il tutto a volto scoperto. Subito dopo si è allontanato in tutta fretta, sempre a bordo della propria vettura. Facendo perdere le sue tracce.

Subito dopo, l’uomo, sui trent’anni, si sarebbe recato a Nicotera dove ha sparato a Valarioti. Ed in seguito ad una donna che abita ad un centinaio di metri di distanza.

Gli inquirenti hanno subito avviato le indagini. Toccherà ai carabinieri della Compagnia di Tropea e del Comando provinciale di Vibo Valentia il compito di catturare l’uomo.

[Foto: www.ntacalabria.it]cro