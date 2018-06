SuperEnalotto, centrato il “6” grazie ad un sistema

E’ stato centrato un sei al SuperEnalotto. Il tutto è stato possibile grazie ad un sistema giocato in varie parti d’Italia.

Il SuperEnalotto rende ricchi

Sarà stata indescrivibile l’euforia per i vincitori del 6 milionario al SuperEnalotto. Infatti, il sistema vincente comprendeva ben 45 quote sparse in giro per l’italia. La massima vincita si è registrata a Casal Fiumanese, in provincia di Bologna. La super vincita si è registrata presso la tabaccheria “Mystic” di via Montanara che è diventato il punto vendita più fortunato dell’estrazione del SuperEnalotto del 23 giugno. Con cinque quote del sistema vincente acquistate, si è registrata una vincita di circa 5,5 milioni di euro.

45 le quote vincenti che si sono aggiudicate il Jackpot da oltre 51 milioni di euro. I dati sono stati forniti da Agipronews.

Le altre vincite

Il ha bussato ben 4 volte a Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze. Presso l’edicola Giannelli sono state vendute 4 quote. 4,5 milioni di euro circa la vincita totale. 3.3 milioni di euro, invece, per Campobasso. Ad essere baciata dalla fortuna è stata la rivendita di tabacchi in via Lombardia.

“Solo” due vincite per la Nuova Tabaccheria di Medicina (in provincia di Bologna) e il Bar Paradiso di Stelle di Atripalda, in provincia di Avellino.

La lista dei “meno” fortunati

Tutti gli altri 28 punti vendita vincenti hanno invece acquistato una quota ciascuno. Di seguito l’elenco delle ricevitorie vincenti.

SPORT S. RITA VIA TRIPOLI 67C TORINO (TO)

TABACCHERIA N 1 VIA MATTEOTTI 1 C NOVATE MILANESE (MI)

TABACCHERIA MARAZZI VIA CANONICA 72 MILANO (MI)

TABACCHERIA GANDINI VIA SEBASTIANO CABOTO 27 CORSICO (MI)

BAR RICEVITORIA MARCHESI VIA VERDI 7 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)

RICEVITORIA DEL CORSO CORSO GIUSEPPE ZANARDELLI 13 B BRESCIA (BS)

TABACCHERIA DORA FALCIANI VIA CADUTI SUL LAVORO 3/B PIACENZA (PC)

TABACCHERIA MARGARITA VIA SANDRO GALLO 145/C VENEZIA (VE)

TABACCHERIA DITTADI VIA STEFANI 3/A VENEZIA (VE)

EDICOLA MAGGINI VIA DEL PURGATORIO 49 53 PRATO (PO)

TABACCHI VIA DELLA LASTRUCCIA 3 PRATO (PO)

RIVENDITA N2 DI MARCO GHIONZOLI PIAZZA DOMENICO DA PECCIOLI 6 PECCIOLI (PI)

BAR TABACCHI VIA PARRILLI 8 BARLETTA (BT)

TABACCHERIA CAPURSO CORSO UMBERTO 74 MOLFETTA (BA)

TABACCHERIA LOGOLUSO VIA G SALEPICO 7 MOLFETTA (BA)

BAR DEL CORSO DI RASO MASSIMO PIAZZA DIAZ, 10 LAMEZIA TERME (CZ)

TABACCHERIA FALCONE VIA S. GIUSEPPE N.35/A REGGIO DI CALABRIA (RC)

TABACCHI MANGIAVACCHI VIA TIBURTINA 532 ROMA (RM)

BAR DI NITTO VIA TARQUINIO COLLATINO 145 ROMA (RM)

BAR ANNA VIA PRENESTINA KM 15 200 SNC ROMA (RM)

AGENZIA DI CRESCENZO NINO PIAZZA DEL MERCATO 44 NOTARESCO (TE)

STAZIONE DI SERVIZIO AGIP BAR VIA GUIDO ROSSA 52 A PENNE (PE) TABACCHI

BAR TABACCHI FONTANA VIA MONTAGNA SPACCATA 379 NAPOLI (NA)

CARTOLERIA SPARANO CORSO GARIBALDI 147 NAPOLI (NA)

TABACCHERIA VIA PIANODARDINE ANG VIA FASANA AVELLINO (AV) SNC

TABACCHI STRADA PROV. TEVEROLA CARINARO TEVEROLA (CE) COOP SPERANZA BOX

TABACCHERIA D’AMICO CORSO UMBERTO 165 CAVA DE’ TIRRENI (SA)

MAISON DU TABAC VIA DE GASPERI 50 AGROPOLI (SA)

TABACCHERIA GEMINI VIA POZZILLO 72 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

[Foto: ww.ragusaoggi.it]