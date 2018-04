Terremoto magnitudo 4.7 a Muccia, nel Maceratese

Terremoto nel maceratese. Una scossa di magnitudo 4.7 è stata registrata alle 5:11 con epicentro a due chilometri da Muccia, nella provincia di Macerata, ed ipocentro a 9 chilometri di profondità. Lo riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). La scossa è stata chiaramente avvertita anche nella vicina Umbria.

I vigili del fuoco: ‘Al momento nessuna richiesta di soccorso‘. Al momento non si riportano danni a persone o cose. I vigili hanno confermato che, al momento, non sono arrivate alle sale operative richieste di soccorso. Per conoscere ulteriori dettagli sul sisma è possibile visitare il sito web dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia: cnt.rm.ingv.it

La terra continua a tremare dal 3 aprile scorso. Quella di questa mattina è solo l’ultima di una serie di scosse registrate da inizio aprile nelle Marche. Proprio a Muccia, il 4 aprile scorso, si sono avvertite due scosse particolarmente intense: una di magnitudo 4 alle ore 4:19 e una di magnitudo 3.6 alle ore 20:41.

Il piccolo comune del maceratese è stato colpito, come altri della zona, dal forte terremoto che nell’ottobre del 2016 ha raggiunto un’intensità di magnitudo 6.0, la più alta in Italia dal novembre del 1980.

(Foto: Piceno Sera)