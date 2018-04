Terremoto, Marche: nuova scossa di magnitudo 3.9 a Muccia

La terra è tornata a tremare nelle Marche, dopo la scossa di magnitudo 4.0 della notte del 3 aprile scorso. Poco prima delle ore 21 di ieri sera è stata avvertita una nuova scossa con magnitudo locale 3.9 a due chilometri a sud-ovest del paesino di Muccia. Secondo le rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa aveva un ipocentro di dieci chilometri. La notte del 3 aprile scorso, sempre in questa zona, era stato avvertito un sisma di magnitudo 4.0 al quale sono poi seguite altre cinque scosse con magnitudo tra 2 e 2.5.

Al momento non si registrano danni a persone o cose. Sono molti gli interventi svolti dai vigili del fuoco e dalla protezione civile. Il piccolo comune del maceratese è stato colpito, come altri della zona, dal forte terremoto che nell’ottobre del 2016 ha raggiunto un’intensità di magnitudo 6.0, la più alta in Italia dal novembre del 1980.

(Foto: Gualdo News)