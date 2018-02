Test medicina 2018/2019: date delle prove corsi ad accesso programmato

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha pubblicato il calendario delle prove nazionali di ammissione ai corsi ad accesso programmato per l’anno academico 2018/2019. Al momento sono presenti soltanto i giorni delle prove delle varie facoltà e non i posti disponibili, gli argomenti della prova e altri dettagli sui test. Per queste informazioni ci vorrà ancora un po’ di tempo.

Aspiranti camici bianchi: il test di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana si svolgerà in tutti gli atenei il giorno 4 settembre 2018, con l’eccezione del test di Medicina in lingua inglese IMAT, prevista per il 13 settembre 2018. Le università pubbliche possono gestire diversamente le date del test.

Il 5 settembre si prosegue con il test per Medicina Veterinaria, il 6 tocca agli aspiranti architetti mentre il 12 è previsto il test per l’accesso ai corsi delle Professioni Sanitarie. Il calendario delle prove si chiude con Scienze della Formazione Primaria il 14 e le lauree magistrali delle Professioni Sanitarie il 26 ottobre 2018.

Parola d’ordine: prepararsi. È importante arrivare alla data dell’esame preparati e in forma. Sul web e in libreria esistono molti libri specializzati per la preparazione ai test universitari, suddivisi per discipline. Inoltre, è possibile ricercare ed esercitarsi con i test degli anni scorsi e le varie simulazioni on line.

(Fonte: accessoprogrammato.miur.it)

(Foto: StudentVille)