Uccide una bambina e si lancia dal viadotto

Tragedia in Abruzzo: uomo uccide una bambina di 10 anni e si lancia dal viadotto. Morto il manager Fausto Filipponi.

Il 49enne manager di Brioni Fausto Filippone ha ucciso la figlia di 10 anni e poi si è lanciato dal viadotto. La bambina, secondo le prime ricostruzioni fatte dagli inquirenti, sarebbe morta sul colpo. Il suo corpo esanime è stato ritrovato in fondo al viadotto nel quale si è poi lanciato il padre. Il volo è stato di circa 30 – 40 metri. L’uomo è rimasto in bilico sul cornicione per ore e ha parlato sia con le forze dell’ordine, sia con la sorella, che si trovava sul posto.

Le trattative prima del balzo nel vuoto

Prima di lanciarsi verso la morte, il signor Fausto Filippone ha trattato con le forze dell’ordine per più di sei ore. L’allarme della sua presenza è stato lanciato alle 13.30 e l’uomo si è lanciato verso le 20. I presenti hanno parlato di una scena tristissima, con Filippone che più volte ha chiesto scusa per quanto fatto alla moglie e alla figlia.

Morta anche la moglie dell’uomo

Si potrebbe trattare di un femminicidio. La signora Marina Angrilli, insegnante di lettere di 52 anni, è morta precipitando dal balcone dell’abitazione in cui viveva con Filippone. La donna non è morta sul colpo: l’agonia è durata ore. Angrilli è infatti deceduta, a causa delle ferite riportate, all’ospedale. Secondo le testimonianze raccolte, nessuno dei condomini avrebber visto il corpo della signora precipitare dal balcone al secondo piano.

Su questa vicenda rimangono ancora aperti molti quesiti. Sapere, comunque, che un padre uccide una bambina e poi si lancia da un viadotto mette sempre molta tristezza.