Zuckerberg: “Facebook è responsabile dei contenuti, rubati anche i miei dati”

Mark Zuckerberg affronta il secondo round di audizioni a Capitol Hill per rispondere dello scandalo sul furto di dati che ha coinvolto la piattaforma e Cambridge Analytica

Seconda audizione Mark Zuckerberg

La seconda audizione di Mark Zuckerberg, così come la prima, è avvenuta nella Camera dei Rappresentanti ed è durata parecchie ore. Il fondatore e Ceo di Facebook è stato interrogato a fondo e sottoposto ad una serie di domande riguardanti il furto di dati degli utenti, utilizzati liberamente ed a loro insaputa dalla società Cambridge Analytica.

Mark Zuckerberg ha ripetuto quanto espresso già durante la prima audizione avvenuta davanti la commissione del senato, assumendosi le sue colpe e dichiarando la piena responsabilità di quanto accaduto ai danni degli utenti. Il fondatore di Facebook ha dichiarato di voler approfondire la questione dopo lo scandalo di Cambridge Analytica, per assicurarsi che non ci siano altre società che possano appropriarsi in modo illecito dei dati degli utenti. Zuckerberg ha risposto alle domande senza esitazioni: “Facebook è una compagnia tecnologica ma sicuramente ha delle responsabilità sui contenuti che compaiono sulle nostre piattaforme. Ci vorranno molti mesi per indagare le app che hanno preso i dati da Facebook, in un numero indagato generalmente con decine di migliaia di app”.

Ammissioni Facebook

Zuckerberg ha inoltre ammesso che la piattaforma Facebook è la sola ed unica responsabile dei contenuti pubblicati, e che di conseguenza si comporta come fosse una media company. Per quanto riguarda le responsabilità legati di ciò che viene pubblicato sulla piattaforma, il Ceo di Facebook ha cercato di tergiversare. Secondo i dati odierni, dopo lo scandalo di Cambridge Analytica, gli iscritti a Facebook non sarebbero diminuiti e Zuckerberg ha ribadito che in ogni caso i contenuti pubblicati sul social sono di proprietà degli utenti, ed in qualsiasi momento possono decidere di cancellarli.

Da parte sua, Cambridge Analytica ha dichiarato di aver ricevuto i dati degli utenti in licenza dalla società di ricerca Gsr, che a sua volta li avrebbe ottenuti in modo legale da Facebook. Già durante la sua prima audizione al Senato, Zuckerberg si era difeso mettendo le mani avanti:”Non abbiamo hackerato Facebook, né infranto le leggi, non abbiamo influenzato il referendum sulla Brexit, raccogliamo dati solo con il consenso informato“. Nonostante queste dichiarazioni, continuano le accuse degli utenti iscritti a Facebook, che lamentano una mancata tutela della loro privacy.

