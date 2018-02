17 Febbraio: Giornata Internazionale dei nostri amici gatti

Il 17 Febbraio ricorre la Giornata Internazionale del gatto, istituita in questo stesso giorno nel 1990 con un referendum della rivista “Tuttogatto”.

Gli egizi lo divinizzarono con il culto della dea Bastet, protettrice della casa e della famiglia e per le donne che desiderassero avere dei figli era usanza possedere un amuleto raffigurante la dea con diversi cuccioli di gatto. Anche tra i Greci e Romani era abitudine venerarlo, inizialmente a possederlo erano solo le classi abbienti mentre dopo si è diffuso in tutta la Roma antica.

Si è scelto di far ricadere questa ricorrenza a Febbraio perchè i nati sotto il segno dell’Acquario, come gli amici felini, sono spiriti liberi ed anticonformisti.

Famosa la passione di Winston Churchill per questi animali e molti scritti conservati al Churchill Archives Centre di Cambridge lo testimoniano: il suo animale più celebre fu infatti Nelson, chiamato come l’Ammiraglio poichè dotato di un grande spirito coraggioso.

Da dove deriva invece la credenza popolare che i gatti neri portino sfortuna? Sembra che in passato facessero imbizzarrire i cavalli disarcionandoli, mentre nel Medioevo era ritenuto che fossero fedeli compagni delle streghe poichè amanti del buio e delle tenebre e si celebrano il 17 Novembre.

La “gattomania” imperversa soprattutti sui social: Facebook, Twitter ed Instagram sono invasi da foto di questo mammifero e molti copywriter quando sono a corto di idee ammettono di utilizzarlo impropriamente!

Solo in Italia e nel resto d’Europa si festeggia il 17 Febbraio però: in tutto il mondo si onorano l’8 Agosto.

A molti però l’aria di supponenza che appartiene ad alcuni infastidisce e, come diceva Pelham Grenville Wodehouse: “I gatti, come categoria, non hanno mai completamente superato il complesso di superiorità dovuto al fatto che, nell’antico Egitto, erano adorati come dèi.”

E se proprio volete celebrare la Giornata internazionale dei gatti compiendo un bel gesto, non vi resta far altro che adottarne uno e celebrare la loro festa.

Foto: www.illibraio.it