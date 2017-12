Da Madonna a Mark Zuckenberg: quello che i ricchi mangiano a tavola

C’è sempre molta curiosità sulla vita privata delle cosiddette star, ed è per questo che i siti e i giornali di gossip sono diffusissimi. Uno degli aspetti che interessano i fan dei vip, però, è il rapporto che i loro idoli hanno con il cibo. Attori, cantanti e imprenditori famosi seguono diete particolari e Food Insider ha scoperto, e diffuso, degli interessanti dettagli in merito.

Iniziamo dalla megastar Madonna che, negli anni Ottanta, è stata la regina indiscussa della musica Pop. La cantante è molto attenta alla linea e, per questo motivo, segue una dieta rigida in cui predilige insalate, alghe e noci rinunciando a uova, carne e latte.

Un altro attento alla propria dieta è Usain Bolt, campione giamaicano che ha vinto numerose medaglie olimpiche e stabilito diversi record di velocità. Per lui, a tavola, non devono mancare piatti ricchi di proteine, mentre tra i suoi cibi preferiti annovera la carne in scatola. Pure il campione di nuoto Michael Phelps non si fa mancare nulla: dai panini col prosciutto alla pasta, di cui è un grande sostenitore.

L’imprenditoria è un settore complicato e ne sa qualche cosa Bill Gates, uno degli uomini più ricchi del pianeta. Il papà di Microsoft, per recuperare le energie, predilige il cheeseburger. Il suo “collega”, il miliardario Mark Zuckerberg, invece, segue una dieta molto diversa, basata su cibi e prodotti provenienti dall’agricoltura biologica.

Se il fondatore di Facebook è un salutista cosa mangerà mai il Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump? Bistecche e patatine fritte, non potevano essere che loro, questo piatto tipicamente americano che resta uno dei preferiti dell’uomo più potente del mondo.

Un altro pezzo da novanta è sicuramente Oprah Winfrey. La signora della televisione americana, a mezzogiorno, mangia zuppe di verdure e insalate di mele, un modo per mantenersi in forma e far sparire alcune rotondità sospette.

Un altro personaggio mediatico che ci tiene alla sua salute fisica è l’attrice Gwyneth Paltrow, che sul suo blog pubblica ogni giorno le ricette che ama cucinare, tra cui l’insalata di pollo grigliato. La sua collega hawaiana Nicole Scherzinger, invece, è una fan indiscussa del tacchino affumicato, che adora mangiare insieme a delle insalatine cucinate ad hoc.

Infine, in questa breve panoramica, non poteva mancare Michelle Obama, da sempre una convinta salutista. L’ex first lady lotta contro l’obesità e promuove piatti leggeri, dal riso con patate, pesce e verdure, per mantenersi sempre in forma.

[Foto: www.newshub.co.nz]