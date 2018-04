Il Rosario della Madonna di Pompei oscilla: i fedeli gridano al miracolo

Un fatto singolare è accaduto nell’antica città di Pompei, presso il noto Santuario. I fedeli gridano al miracolo e c’è chi ha giocato anche i numeri al lotto.

Pompei: il Rosario della Madonna oscilla: un miracolo?

Il santuario della Madonna di Pompei fu fondato sul finire dell’Ottocento accanto agli scavi archeologici dell’antica città romana. Oggi è uno dei luoghi di culto più importanti al mondo in cui viene celebrata la devozione alla Vergine Maria. Ed è qui che è successo un fatto singolare che ha fatto gridare molti fedeli al miracolo. La coroncina del rosario che tiene in mano la statua della Madonna, posta in cima al Santuario, sabato scorso si è sganciata ed ha iniziato ad oscillare nel vuoto in assenza di vento.

C’è chi grida al miracolo e chi gioca al lotto

In molti i fedeli che hanno rivolto lo sguardo al cielo, verso la statua della Madonna di Pompei, ed hanno recitato il Rosario alla Vergine Santissima. Tra questi c’è chi attribuisce tale fatto ad un segno divino, soprattutto in relazione agli attuali venti di guerra che minacciano la pace nel mondo, dalla Corea del Nord alla Siria. Il Santuario è uno dei luoghi di preghiera più importanti al mondo in cui viene invocata la pace dai milioni di fedeli che ogni anno vi si recano. Sembra che alcuni siano andati in ricevitoria a giocare i numeri al lotto, antica tradizione ancora sentita in Campania. Il più quotato l’ambo secco: 72 (il Rosario Benedetto) e 60 (la Madonna).

I vigili del Fuoco hanno risistemato il Rosario della Madonna, oltre ad analizzare la statua della Madonna di Pompei, senza trovare eventuali anomalie.

(Foto: Cosimo Lombardi Viaggi)