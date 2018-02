Negli Stati Uniti nasce il primo distributore di palle da neve

Un’idea insolita quella nata in America, in particolare a Minneapolis, dove è stato aperto un primo distributore di palle da neve, dal diametro di una pallina da tennis. Sono vendute a un dollaro l’una e il distributore funziona come un qualsiasi di questa tipologia. Sono racchiuse in contenitori appositi e ogmi pallina viene marchiata alla data della creazione.

Questa creazione è stata ideata, secondo quanto indicato dagli ideatori, per dare ai turisti un ricordo speciale del Minnesota. Infatti il freddo è proprio quello che più ricordano i tanti visitatori. Si tratta di una novità unica al mondo che potrebbe per presto copiata, soprattutto in quei posti dove la neve è frequente. Alla creatività non si pone nessun freno. Le palle pronte sembrano aver conquistato tutti.

Questa idea è nata dalla genialità di un’agenzia pubblicitaria, la Space 150, situata nella citta di Indiana e ha la stessa forma di un distributore di bibite qualsiasi. Infatti inserendo una moneta si può avere una pallina di neve, realizzata solo con acqua e confezionate in un bel recipiente di plastica contenenete anche l’etichetta recante la data di produzione.

La notizia potrebbe sembrare curiosa, ma ciò che ha più sorpreso è che le palle sono state vendute in quantità tanto che comprarle è diventata quasi una moda. La cosa che più stupisce è che òa vendita di tali souvenir non sta avvenendo un città calde, ma in un luogo dove la neve è quotidiana e che vive questi periodi invernali nella morsa del freddo. Basti pensare che Minneapolis ora si trova a meno ventuno gradi e sicuramente di neve ve ne è abbastanza. Il distributore si trova al 212 3rd Ave ed è stato presa di mira da numerosi curiosi, pronti ad acquistare per un dollaro la pallina di neve e a postare le foto sui social. Tanto che la notizia ha fatto il giro del mondo e anche molti turisti sono accorsi in quella via, non frequentata normalmente, ma che è diventata nota in tutto il mondo.

[Foto: www.plasticsnews.com]