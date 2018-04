Oggi si festeggia la prima chiamata con il cellulare

Oggi la prima chiamata fatta con il cellulare spegne ben 45 candeline. Infatti proprio tanti anni fa, ciò che oggi sembra un normale gesto quotidiano, diventò una notizia che avrebbe sconvolto in maniera positiva tutto il globo. A farla fu l’ingegnere americano Martin Cooper adoperando un telefono grande quanto una scarpa e pesante oltre un chilo. Dimensioni ben distanti dalla nostra concezione di smartphone, che diventa sempre più tecnologia e con prestazioni altissime.

L’apparecchio utilizzato era il DynaTac, acronimo di Dynamic Adaptive Total Area Coverage. Aveva circa 35 minuti di autonomia dopo avere effettuato una messa in carica di almeno 10 ore. Fu un grande successo per la casa Motorola tanto che le prime parole di Cooper furono quelle di annunciare al mondo intero che grazie a loro la telefonia cellulare era diventata una realtà. Per ironia, la prima telefonata fu fatta al diretto rivale, Joel Engel, ricercatore dalla Bell Labs. Fu la fine di una guerra tra i due colossi che era iniziata già nel 47. Tuttavia bisognerà aspettare almeno 17 anni per avere l’assegnazione delle prime frequenze.

Il modello successivo al primo prototipo fu il DynaTac 8000X che aveva un costo di circa 4000 dollari, che sarebbero 9000 dollari attuali. Sono cifre molto alte se si pensa che un iphone di ultima generazione ha un costo di circa 800 dollari. A primo impatto i nuovi, tecnologici e super accessoriati smatphone sembrerebbero addirittura dispositivi low cost. Il grande successo del cellulare si è avuto però negli anni ’80, quando i dispositivi iniziano ad essere più maneggevoli e soprattutto meno costosi. Si è passati dal milione di utenti fino alla saturazione completa del mercato. Grande soddisfazione e successo per l’ingegnere che ha rivoluzionato il mondo delle telecomunicazioni e che continua ad essere tutt’ora un grande fan dei social e di tutto ciò che porta all’evoluzione della rete. Infatti dal suo smatphone il novantenne, classe 1928, resta connesso al suo profilo Twitter @MartyMobile. Sarà felice oggi di ricevere milioni e milioni di auguri di tanti che oggi non riescono più a fare a meno di fare tante chiamate al giorno. Un gesto banale frutto di anni di lavoro e di passione, per regalare un mondo più vicino e raggiungibile in ogni punto della terra. Anche gli spartphone di pochi grammi dovranno ringraziare quel lontano parente di oltre un chilo.

[Foto: www.androidauthority.com]