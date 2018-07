Sindone, cosa è e qual’è la sua storia?

Il fascino storico e religioso della Sindone. Nel Duomo di Torino è custodita una delle reliquie religiose più controverse degli ultimi secoli. Ma quale è la sua storia?

La storia della Sindone

La Sindone da tempo divide storici, scienziati e fedeli sulla sua origine. Ancora oggi in tanti si chiedono se davvero in quel lenzuolo di lino sia stato avvolto il corpo di Gesù Cristo.

La prima testimonianza storica che abbiamo sulla Sindone risale al 1353. Un periodo confermato anche dall’esame al Carbonio 14 fatto sul lenzuolo. Per gli “autenticisti“, però, la reliquia sarebbe molto più antica, anche se gli studi scientifici dimostrano il contrario.

Prima di giungere in Italia la Sindone era custodita dal Cavaliere Goffredo di Charny. L’aveva donata a una chiesa di Lirey, piccolo comune situato nell’est francese. In seguito il lenzuolo passa ai Duchi di Savoia che lo trasportano a Chambéry. Dopo innumerevoli peripezie, nel 1552 giunse a Torino, dove tuttora risiede.

Cosa rappresenta?

Questa, in estrema sintesi, il suo percorso storico e geografico. Ma che cosa rappresenta la Sindone? Sul lenzuolo sono riportate due immagini: la prima di un corpo umano nudo in posizione verticale. Nella seconda, invece, di tipo dorsale possiamo vederlo di schiena. L’uomo nell’effige è alto, porta una barba e sembra mostrare i segni di una crocifissione.

Sul telo sono inoltre state trovate delle tracce ematiche sottoposte a molti controlli scientifici. Le macchie di sangue sulla Sindone sono frutto di varie speculazioni e dibattimenti tra chi le ritiene false. Secondo questi sostenitori, non sarebbero mai compatibili con la posizione del corpo. A dimostrarlo, uno studio eseguito dal Cicap che ne ha pubblicato i risultati sul “Journal Of Forense Sciences”.

Se sulla questione delle tracce di sangue sembrano non esserci più dubbi, più controversa è tutto quanto concerne il tessuto. Il lenzuolo, nel corso degli anni, ha subito dei restauri. Gli studi recenti non sono stati compiuti su parte del materiale originale che, invece, sarebbe molto più antico.

Sarà vera?

I dubbi sull’autenticità storica della Sindone dunque rimangono. Tuttavia, in molti si chiedono quale sia la posizione ufficiale della Chiesa sulla faccenda? Il Vaticano, dapprima ne ha contestato l’autenticità considerandola una frode. In seguito le posizioni sono mutate. La reliquia, infatti, è divenuta argomento di culto. Anche se è stata affidata alla scienza il compito di dimostrare se davvero in quel lenzuolo è stato avvolto il corpo flagellato di Cristo.

Per vedere la reliquia bisogna aspettare le ostensioni papali. L’ultima che è avvenuta nel 2015 per volontà di Papa Francesco. A dispetto delle posizioni religiose e non, quello della Sindone resta comunque un mistero che coinvolge scienziati e fedeli e che, ancora oggi, continua a creare dibattiti.

