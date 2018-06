Un Ufo è stato avvistato. Esistono realmente?

Un Ufo è stato avvistato nel cielo torinese. Un’ulteriore prova che esistano veramente? Sono subito scattate le indagini.

Ufo nei cieli

La notizia dell’avvistamento di Ufo nei cieli italiani ha subito fatto il giro del web. La notizia arriva da Corio, tra il Canavese e le valli di Lanzo, in provincia di Torino. Alcuni residenti nel paese avrebbero avvistato questo oggetto avvertendo subito le forze dell’ordine. E’ subito scattata la denuncia.

Nello specifico si tratterebbe di “un forte bagliore emanato da un oggetto non identificato che si è poi allontanato alla vista di due aerei probabilmente militari”.

L’episodio misterioso si sarebbe verificato lo scorso 6 giugno, intorno alle 21.

Notizia vera o semplice abbaglio?

La presenza degli Ufo da anni suscita sempre differenti stati d’animo. Infatti, nonostante “vari” avvistamenti di questi oggetti nei cieli di tutto il mondo, ad oggi non si hanno dati certi. La credenza a volte ha lasciato spazio all’immaginazione. Molte, anche, le teoria avanzate in questa direzione. Anche se, ad oggi, non si hanno ancora dati certi.

Si tratta quindi dell’ennesima suggestione o si hanno dati certi? Sull’ipotetico Ufo non ci sono riscontri, ma sulla presenza dei due caccia militari ci sarebbero diverse testimoniante. Nel frattempo, gli autori della denuncia hanno sostenuto di averlo visto. “L’oggetto volante non identificato emanante forte bagliore dopo aver sorvolato il centro abitato di Corio, si allontanava repentinamente alla vista di due aerei verosimilmente militari”

C’è anche chi ha preannunciato un’interrogazione parlamentare. E’ il caso della deputata Pd Francesca Bonomo e del senatore Pd Mauro Marino.

[Foto: nypost.com]