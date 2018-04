Davide Maran: chi è il giovane scomparso da Lubiana

26 anni, proveniente dal piccolo centro di Cento, Davide Maran sembra essersi volatilizzato nel nulla. Il ragazzo, che si trovava a Lubiana per un master, sarebbe letteralmente scomparso nel nulla 6 giorni fa. L’ultima persona ad averlo visto è stata una sua amica, che lo ha incontrato in un hotel della città. Il ragazzo, nonostante le numerose chiamate della famiglia, non risponde più al telefono e nessuno sa che fine abbia fatto.

Il chimico al momento della scomparsa indossava una giacca verde, dei jeans, scarpe marroni e un cappello, nessun segno particolarmente distintivo. A condividere la notizia è stata la sorella, Angela, che sul suo profilo Facebook ha scritto “Grazie a tutti per le dimostrazioni di affetto e supporto che io e la mia famiglia abbiamo ricevuto finora per la scomparsa di mio fratello Davide Maran, avvenuta il 25 Marzo scorso a Lubiana.

Come capirete è un momento molto difficile per noi quindi spesso non ce la sentiamo di rispondervi direttamente: cercate di rispettare il nostro riserbo. La polizia slovena, intanto, sta continuando le ricerche”.

Per ora la polizia slovena sta lavorando incessantemente per poter ritrovare Davide; al fianco delle forze dell’ordine slovene sta collaborando attivamente la Farnesina, affinché questa storia si concluda nel migliore dei modi quanto prima.

Ora non resta che sperare che si abbiano notizie di Maran quanto prima.

[fonti articolo: ilgiornale.it, corriere.it, ilfattoquotidiano.it]

[foto: facebook.it]