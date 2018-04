Festa della liberazione: Frasi storiche sulla resistenza e sulla liberazione d’Italia

Il 25 aprile ogni italiano è tenuto a festeggiare il giorno della Liberazione. Si tratta di una data storica molto importante che affonda le sue radici nel 1945 quando furono cacciati i tedeschi da parte della Resistenza italiana, composta da patrioti, soldati.

25 aprile: ecco perché si festeggia il giorno della Liberazione

A Milano, che è anche la sede dei partigiani, i patrioti insorgono e vincono i fascisti. Da lì a poco verrà liberata anche Torino. La maggior parte dell’Italia è stata così liberata dai nazifescisti e tre giorni più tardi Mussolini sarà catturato e giustiziato. Per la resa dei tedeschi occorrerà aspettare fino all’8 maggio. A prendere parte alla resistenza sono stati italiani appartenenti a qualsiasi fascia di età, ceto sociale, estrazioni politiche e territorio.

La loro lotta si è trasformata in una vera e propria guerra civile, dove furono costretti alla resa anche gli italiani che si erano schierati a favore del fascismo e del nazismo. A combattere la Resistenza erano italiani, partigiani, tutti civili che non facevano parte dell’esercito vero e proprio.

Gente comune che ha imbracciato le armi per difendere la propria patria e la propria gente. Si riunivano in gruppi per attaccare il nemico, a volte anche senza una vera e propria strategia. Mossi da coraggio e un forte senso di protezione del proprio paese in mano ad un nemico.

I partigiani non furono lasciati soli. Infatti si schierarono a fianco degli alleati che avevano un esercito molto più organizzato e sapevano dare delle direttive strategiche. Dopo la vittoria gli organizzatori della Resistenza parteciparono alla nascita della prima Repubblica e costituendo quella che fu definita l’Assemblea Costituente, che formerà poi la Costituzione.

Si tratta di percorsi storici molto importanti che hanno segnato la storia del Paese. Festeggiare il 25 aprile, quindi la liberazione, vuol dire onorare la libertà e la democrazia che sono state raggiunte con sofferenze, lotte e tante vite umane. Alcuni che hanno preso parte alla Resistenza sono ancora vivi e possono raccontare con orgoglio quei giorni di settanta anni fa. Si possono così sentire dal vivo le storie.

Frasi storiche per la Festa della liberazione

Molte sono le frasi celebri che potranno essere lette e ripetute in questo giorno.

“Dopo venti anni di regime e dopo cinque di guerra, eravamo ridiventati uomini con un volto solo e un’anima sola. Eravamo di nuovo completamente noi stessi. Ci sentivamo di nuovo uomini civili. Da oppressi eravamo ridiventati uomini liberi. Quel giorno, o amici, abbiamo vissuto una tra le esperienze più belle che all’uomo sia dato di provare: il miracolo della libertà”- Norberto Bobbio

“Cittadini, lavoratori! Sciopero generale contro l’occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e Torino, ponete i tedeschi di fronte al dilemma: arrendersi o perire” – Sandro Pertini

“La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare”- Pietro Calamandrei

“Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione”- Piero Calamandrei

