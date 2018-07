Giacomo ha un tumore cerebrale, ma combattiamo

Elena Santarelli ha raccontato del dramma che sta vivendo. Il figlio Giacomo ha un tumore cerebrale che sta combattendo giorno dopo giorno.

Giacomo, figlioletto di Elena Santarelli, ha un tumore cerebrale

Gabriele, il figlio della soubrette Elena Santarelli e dell’ex calciatore della Lazio Bernardo Corradi, sta affrontando un tumore cerebrale. A darne conferma, qualche tempo fa, è stata proprio sua mamma. La showgirl aveva detto “gli è stato diagnosticato lo scorso 30 novembre. Da quel giorno combattiamo fiduciosi per lui e con lui insieme con tanti altri bambini”. Nonostante la diagnosi abbia spaventato l’intera famiglia, il piccolo sta combattendo il suo brutto male.

In aiuto del piccolo Giacomo anche Vieri

Oltre all’amore di mamma Elena e di papà Bernardo, Giacomo può contare sul supporto di tante persone. Tramite la Heal Onlus, Christian Vieri ha voluto aiutare il bambino. La Onlus porta avanti un progetto di ricerca riguardo i tumori cerebrali nei più piccoli. Elena ha postato un messaggio su Instagram, nel quale ringrazia personalmente l’aiuto dato da Christian. Scrive Santarelli “Chi conosce bene Bobo Vieri sa quanto sia grande la sua sensibilità ed il suo amore per i bambini”.

C’è speranza per Giacomo

Sebbene una malattia come un tumore cerebrale possa spaventare, per Giacomo ci sono buone speranze. Elena Santarelli sui canali social ha fatto sapere che la malattia è curabile. Ciò nonostante, come è facile immaginare, il periodo che la famiglia sta vivendo non è dei migliori.

Nonostante il piccolo Giacomo abbia un tumore cerebrale, le speranze che possa guarire quanto prima sono tante. Noi ci stringiamo attorno a lui e alla sua mamma, Elena Santarelli, e al suo papà, Bernardo Corradi, e gli auguriamo di potersi buttare questa brutta storia alle spalle.

[foto: instagram.com]