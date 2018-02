Giorno del Ricordo: Treviso commemora le vittime delle Foibe

Alunni e insegnanti il prossimo 10 febbraio celebreranno il Giorno del Ricordo, manifestazione culturale nata per commemorare le vittime delle Foibe. Gli studenti delle scuole primarie e secondarie dovranno dunque riflettere su un eccidio che, ancora oggi, suscita polemiche e dibattiti politici e sociali.

Il Comune di Treviso ha fornito un titolo alla celebrazione: “Ricordando le Foibe – Le famiglie, la speranza, il dramma”. Ed è su questo tema che gli studenti delle scuole pubbliche e private, gli organismi di formazione le istituzioni statali dovranno riflettere. Sarà un modo per approfondire un periodo storico ancora oscuro e su cui bisogna fare chiarezza.

D’altronde, il Giorno del Ricordo è nato proprio per dare dignità a tutte quelle famiglie italiane residenti a Trieste, ma anche in Dalmazia e in Istria (allora territori sotto l’egida fascista), che, durante la seconda guerra mondiale, furono uccise dalle milizie slave del Presidente Tito. Ventimila le vittime accertate, donne, uomini e bambini, gettati nelle fenditure carsiche soprannominate, appunto, “foibe”.

Un massacro che alcuni storici ancora oggi contestano, ma che nacque per motivi politici. L’esercito slavo compì numerosi eccidi costringendo la popolazione italiana che occupava gran parte delle regioni slovene ad abbandonare i loro territori, in quello che fu un vero e proprio esodo di massa. I meno fortunati venivano rinchiusi nei lager e lasciati a morire. Tutto questo avvenne in un periodo storico in cui il Fascismo dichiarava il proprio fallimento e la nostra era una nazione ormai allo sbando, con le truppe americane che stavano per sbarcare in Sicilia e i tedeschi che ritornavano in patria lasciandosi alle spalle i corpi di migliaia di nostri concittadini fucilati.

Ed è su questi argomenti che si basa una commemorazione come il Giorno del Ricordo, affinché la tragedia delle Foibe non sia sconosciuta alle nuove generazioni. Perché la memoria è una componente necessaria per evitare che si ripetano gli errori del passato.

La città di Treviso non vuole dimenticare questa pagina amara della nostra Storia. E per Alessandro Culk, Presidente dell’associazione Esuli, bisogna far conoscere la tragedia delle Foibe proprio nelle scuole e ricucire quello che è, di fatto, uno strappo storico con la realtà dei fatti.

Il 10 febbraio si celebrerà il Giorno del Ricordo e gli studenti potranno partecipare, in seguito, a un concorso che la regione ha indetto: entro il 30 aprile, infatti, gli alunni potranno inviare testi, video e file multimediali sull’argomento Foibe. In palio per i vincitori dei buoni in denaro da duemila euro, ma anche una visita alla foiba di Bassovizza e al Museo istriano di Trieste. Un’occasione per tornare sui luoghi delle tragedie e conoscere la loro storia.

[Foto: www.lavitadelpopolo.it]