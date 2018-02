Il nuovo Spesometro 2018: più pratico da utilizzare per il contribuente

L’Agenzia delle Entrate ha presentato la nuova versione dello Spesometro, un provvedimento fiscale creato per regolarizzare il flusso delle fatture da parte del contribuente. Esercizi privati e liberi professionisti devono, infatti, rendere note al Fisco le fatture del secondo semestre 2017 con questo sistema telematico.

Nella sua nuova versione lo Spesometro ha assunto una connotazione “light”, ossia, più pratica e funzionale per le esigenze del contribuente, che potrà in modo veloce fornire i dati in merito alle fatture emesse o ricevute. La documentazione da presentare al Fisco dovrà essere inviata entro e non oltre 6 aprile 2018, quando originariamente il termine di consegna era previsto per il 28 febbraio.

Questo nuovo slittamento potrà dare più tempo a chi gestisce un’impresa e ai lavoratori autonomi di fornire la documentazione inerente a tutti i loro movimenti fiscali. La vera novità dello Spesometro è che adesso lo Stato richiede al contribuente meno informazioni, puntando quindi su una maggiore praticità ed eliminando alcuni passaggi burocratici.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato in una nota che, per gli importi inferiori ai trecento euro, si potranno fornire i dati delle fatture registrate sul documento riepilogativo e non su quelli singoli. Più velocità anche per quanto riguarda la compilazione delle informazioni anagrafiche, che questa volta resta facoltativa e a scelta dell’utente.

Cambiano anche i tempi di invio: per le informazioni sulle operazioni fiscali, infatti, si potrà comunicare le fatture ogni tre o sei mesi. Questa, insieme alle altre correzioni, servirà per rendere lo Spesometro uno strumento più agevole da utilizzare. I contribuenti si sono sempre lamentati degli infiniti passaggi burocratici richiesti in passato da questo provvedimento. E non è un caso se, lo scorso settembre, sono stati in migliaia quelli che hanno protestato contro l’Agenzia delle Entrate che, di fatto, ha dovuto far slittare i tempi di consegna al 6 aprile del 2018.

Per quanto riguarda l’emissione telematica dei dati, sul sito dell’Agenzia delle Entrate sarà possibile usufruire di due pacchetti di software gratuiti. Nel primo si potranno inserire tutti i dati inerenti alla compilazione, mentre il secondo servirà a gestire i file di comunicazione dove segnalare errori o integrare la propria documentazione.

Insomma, lo Spesometro 2018 sembra avere tutte le carte in regola per diventare uno strumento agevole in mano al contribuente, che finalmente potrà fornire al governo le informazioni necessarie. Perché, bisogna dirlo, la lotta all’evasione fiscale parte anche da questo e, soprattutto, da una maggiore coscienza civica che il cittadino deve avere riguardo alle proprie tasse.

[Foto: www.ilsole24ore.com]