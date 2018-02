L’attrice Gina Lollobrigida premiata con una stella sulla Walk of Fame

E’ arrivata a Hollywood come una star, acclamata dai fan e immortalata dai paparazzi. E l’emozione deve essere stata palpabile per una commossa Gina Lollobrigida, attrice icona del cinema italiano, che è volata negli Stati Uniti per ricevere la prestigiosa stella sulla Walk of Fame.

“Essere amata dal pubblico di tutto il mondo è una cosa che mi ha sempre emozionato”, ha spiegato la Lollobrigida in un’intervista concessa durante la cerimonia di premiazione. Ora che il suo nome è stato inciso su una delle tantissime mattonelle presenti sulla boulevard hollywoodiana, si può affermare che è entrata definitivamente nel mito.

Proprio lei, che in passato è stata un’icona di bellezza da rivaleggiare con la mitica Sophia Loren, può finalmente entrare nel pantheon delle celebrità italiane premiate sulla Walk of Fame. Novantuno anni lo scorso luglio, alle spalle un’imponente lista di film che hanno segnato la storia del nostro cinema, da La romana, di Luigi Zampa, al classico Pane amore e fantasia, di Steno, fino a Salomone e la regina di Saba: è arduo sintetizzare la sua carriera scegliendo tra le innumerevoli pellicole di cui è stata protagonista.

Nonostante siano trascorsi tanti anni, l’arrivo di Gina a Hollywood ha sortito un’accoglienza calorosissima, con decine di fan che, nascosti dietro alle staccionate, invocavano a gran voce il suo nome. E, immancabili, sempre loro, i fotografi, proprio come ai vecchi tempi, impegnati a immortalarla mentre indicava la sua stella sulla Walk of Fame.

Sfoggiando un abito di seta fasciato e di colore azzurro, decorazioni in oro e stivali con i tacchi alti, per Gina il tempo sembra essersi fermato. Sotto il sole californiano ha mostrato la sua nota capigliatura cotonata, ormai un segno distintivo che l’ha fatta conoscere da tutti. Tanti i fan presenti, con alcuni che gridavano il suo nome e altri che invocavano per lei affettuosi “ti amo”.

Rievocando il suo passato cinematografico la Lollobrigida ha rivelato che, a suo tempo, è stata coccolata dai registi e amata dai colleghi. E un ricordo affettuoso l’ha voluto rivolgere a Sean Connery, attore con cui è legata da una profonda amicizia. Tantissime le curiosità svelate ai giornalisti, come quando, nel momento clou della sua carriera, decise di lasciare Hollywood, per cercare altre strade artistiche, tra cui la scultura, un’attività che porta avanti con successo da molti anni.

Durante la cerimonia, quando la stella è stata scoperchiata e resa visibile a tutti, Gina non ha nascosto l’emozione: nonostante gli acciacchi e l’età si è poi con abilità inginocchiata sul pavimento e ha baciato la mattonella su cui è inciso il suo nome. Un nome che, da oggi in poi, resterà scolpito per l’eternità nel cuore dei fan americani e non solo.

