Legge 104: come fare domanda e quali sono i requisiti per ottenerla

La legge 104 è ben nota a coloro che devono avere dei permessi e questi sono comunque retribuiti e riguarda l’assistenza, l’integrazione sociale e i fondamentali diritti delle persone che sono affette da disabilità. I permessi possono essere richiesti: dal disabile, dai genitori che prestano assistenza al disabile, dal coniuge del disabile, da parenti o affini entro il 2° grado. Si tratta di un congedo retribuito, però, durante tali permessi, non maturano le ferie, la tredicesima e il trattamento di fine rapporto.

Grazie alla circolare n°38/2017 l’Imps ha permesso di estendere tali permessi anche a coloro che sono uniti civilmente o a conviventi di fatto, se si tratta del proprio partner. Tali benefici non sono estesi ai parenti del compagno. I permessi retribuiti comprendono tre giorni di riposo al mese, che possono anche essere frazionati in ore. Per i genitori e i familiari ci sono norme differenti in base all’età della persona assistita. I genitori con figlio disabile di età inferiore a 3 anni permette di avere un prolungamento del congedo parentale fino all’ottavo anno di età a condizione che il proprio figlio non sia ricoverato presso istituti specializzati. Spettano anche tre giorni mensili e riposi orari di due o un’ora secondo l’orario di lavoro. I due permessi non possono essere utilizzati in via cumulativa.

I genitori con figlio disabile di età compresa tra tre e otto anni possono avere un prolungamento del congedo parentale fino ad altri tre anni, sempre che il bambino non sia assistito presso una casa di cura. Inoltre si possono avere, in via alternativa anche i tre giorni al mese, senza riposi orari. I genitori del disabile maggiorenne hanno diritto solo ai tre giorni al mese e si possono avere anche ulteriori permessi non contemplati dalla legge, che però devono essere richiesti al datore di lavoro tempestivamente. Per fare la domanda ed usufruire della legge 104 si deve presentare un’autocertificazione in cui si evincono le condizioni personali del richiedente o quelle di colui che è sotto la propria assistenza. Nel pubblico impiego le domande vengono vagliate dai dirigenti dell’amministrazione, in quello privato invece è necessario che la disabilità risulti da un verbale curato dall’Inps su istanza di parte e previo un controllo medico. Sulla domanda di permesso occorre indicare che si vuole usufruire della legge 104.

[Foto: www.investireoggi.it]