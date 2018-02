L’Italia nella morsa del gelo: disagi a Napoli

Un inverno che giunge verso la fine solo sul calendario. Infatti proprio gli ultimi giorni di febbraio tutta l’Italia è stata sommersa dalla morsa del gelo. Nevica in tutto il bel Pese, sia sulle montagne che a bassa quota. I disagi maggiori si riscontrano a Napoli, colpita da una vera e propria bufera di neve.

A Capodichino sono stati cancellati numerosi voli e tanti altri sono stai dirottati verso gli aeroporti più vicini, come quelli di Roma. Ad avvisare i disagi del maltempo sono stati anche i mezzi pubblici e tutti i cittadini, che non hanno potuto raggiungre il luogo di lavoro. Intanto, dopo le prime ore di forte angoscia, sono stati riaperti alcuni voli, dopo aver pulito la pista dal ghiaccio che si era formato. In lento miglioramento anche la circolazione dei treni. Intanto le scuole sono state chiuse e rimarranno così fino a mercoledì. Tramite un’ordinanza, il sindaco Luigi de Magistris ha invitato la cittadinanza a rimanere in casa almeno per 24 ore.

La città appare in grosse difficoltà dato anche che il freddo di questi giorni non è stato avvertito gli altri anni e dal meteo non erano arrivate previsioni che potessero presagire le difficoltà e i disagi che poi si sono verificati. Sono state chiuse tutte le scuole, di ogni grado e ordine, compresi i nido. Anche alcuni uffici sono stati chiusi per qualche giorno.

Nonostante i disagi la vista di Napoli imbiancata ha riscosso grande successo e meraviglia. I monumenti storici sono ricoperti di bianco. La parte più colpita è quella alta della città, dove si trova la zona ospedaliera. Infatti i taxi e le auto non possono raggiungere quelle zone. La corsa degli autobus è stata sospesa per ragioni di sicurezza a causa delle condizioni metereologiche. Sospese anche alcune corse della metropoliytana 1 e causa del depositarsi di neve e ghiaccio sulle rotaie. Appena miglioreranno le condizioni vi sarà anche una ripresa del servizio, secondo quanto annunciato dall’Azienda napoletana mobilità. Per ora la primavera tarda ad arrivare e per attendere i primi miglioramenti occorre aspettare qualche giorno, quando il freddo proveniente dalla Siberia smetterà di torturare con il freddo l’Italia intera.

[Foto: img2.tgcom24.mediaset.it]