Inizio di settimana invernale: calo temperature e venti freddi

Il meteo di questa settimana presenta un abbassamento di temperatura in tutta Italia favorendo così l’arrivo di un inverno freddo e ventoso.

La perturbazione n°5 che ha caratterizzato il mese di novembre si sta via via allontanando verso l’area balcanica favorendo un piccolo miglioramento. Restano i forti venti per il centro-sud con Maestrale e Tramontana che potrebbero raggiungere anche i 100 km orari. L’aria fredda derivata dalla perturbazione causerà anche delle gelate, soprattutto al Nord. È in arrivo anche la perturbazione numero sei, attesa per martedì, che porterà un’aria ancora più fredda destinata a rimanere almeno fino al prossimo fine settimana. Quindi non si prospetta una settimana molto fredda con precipitazioni abbondanti, soprattutto nella zona del Centro Sud. Le basse temperature previste potranno causare anche nevicate a basse quote, sia nel settentrione che in alcune parti della Sardegna. Per lunedì i metereologi prevedono un leggero miglioramento, con cielo sereno o con poche nuvole al Nord, ma anche sulla regione marchigiana e sul versante tirrenico della Calabria e della Sardegna. Altrove si registrano ancora piogge occasionali, soprattutto in Puglia, che però non dovrebbero destare particolare preoccupazione. Entro martedì questi episodi dovrebbero esaurirsi. Mari molto agitati anche durante questa settimana a causa dei forti venti provenienti dal settentrione che raggiungeranno anche i 100 hm orari.

Per quanto riguarda le previsioni per martedì vi sarà un cielo nuvoloso al Nord, sulla Toscana e sulla Sardegna, mentre la Liguria potrebbe essere interessata anche da fenomeni temporaleschi. Il resto dell’Italia dovrebbe godere di una giornata serena e soleggiata. Nel pomeriggio si attendono nubi sulle regioni di Lazio, Umbria e Sicilia, con precipitazioni deboli anche in Sardegna. Sulle vette di 800 metri delle Prealpi Lombarde vi saranno anche le prime nevicate della stagione invernale. Durante la notte le precipitazioni saranno più abbondanti in tutta la penisola con temperature massime in calo. Sarà dunque una settimana molto fredda e ventosa e per avere un miglioramento si dovrà aspettare almeno una decina di giorni, quando le temperature si potranno rialzare anche se di poco. Si tratta di un inverno freddo che darà un assaggio importante in questa settimana. Tuttavia non sono previste situazioni di particolare disagi come allerte meteo che potrebbero prevedere anche la chiusura di alcune attività come quelle scolastiche.

[Foto: www.meteo.it]