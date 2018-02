Maltempo, arriva il gelo siberiano sull’Italia

Il gelo siberiano sta per calare sull’Italia. Le previsioni meteo non lasciano speranze e il fatidico colpa di coda dell’inverno sta per investire il nostro Paese con gelo, neve anche in pianura e temporali. L’ondata di freddo arriva dalla Russia. Ecco le previsioni e l’allerta meteo emessa dal Dipartimento della Protezione Civile.

Allerta meteo gialla per Centro e Sud Italia. L’allerta meteo della Protezione civile per la giornata di giovedì 22 febbraio prevede dal mattino “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, in estensione a Calabria, Lazio e settori occidentali di Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”. L’allerta gialla è anche per l’Emilia Romagna e “per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell’Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel Comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale è in corso un continuo e attento monitoraggio” (Fonte: ).

Freddo, neve e pioggia su tutta Italia. Il freddo si farà sentire su tutta l’Italia: da Trieste, dove la bora ha iniziato a soffiare con raffiche di 130 chilometri all’ora, a Napoli, con le suggestive immagini del Vesuvio imbiancato sino alle quote più basse. Non va meglio a Bologna dove è scattato il piano neve e il Comune ha invitato i cittadini a limitare l’utilizzo dell’auto mentre nel Lazio e sulle zone appenniniche la neve ha fatto capolino a 700 metri. Neve prevista anche in Liguria sia nell’entroterra che sulle quote collinari dei comuni costieri. La neve imbiancherà da oggi e nel fine settimana il Piemonte, la Toscana, le Marche. Al Sud sono attese piogge dalla mattina di sabato, molte intense su Sicilia e Calabria con forti raffiche di vento e fulmini, e la neve in Abruzzo.

(Foto: Quotidiano.net)