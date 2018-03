Maltempo: ecco quando arriverà il Burian 2 con neve e freddo

Gli esperti confermano che una forte ondata di gelo colpirà tutto il continente europeo e anche l’Italia tra pochi giorni. Secondo le ultime previsioni del sito ilmeteo.it, dal 18 marzo prossimo, l’alta pressione si posizionerà nei pressi della Scandinavia, e ciò favorirà l’ingresso di masse d’aria gelide che in moto retrogrado dalla Russia raggiungeranno tutte le nazioni centrali del continente.

Il Burian parte seconda. A quanto pare l’Europa entrerà in un prolungato periodo di gelo e neve, con temperature al suolo sotto lo zero in paesi quali Svizzera, Austria, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Francia e le nazioni orientali. La neve tornerà a cadere in pianura fino a fine mese, periodo pasquale compreso.

Quanto durerà questa ondata di maltempo? In Italia, secondo le ultime previsioni, già da domani il tempo entrerà in una nuova fase perturbata: “Dopo una breve tregua con 15/17° anche al Nord, Giovedì 15 il tempo peggiora nuovamente, a seguito dell’arrivo di un intenso fronte perturbato”. Il prossimo fine settimana sarà decisivo per l’arrivo del Burian: “è atteso un vortice ciclonico che calamiterà aria fredda dalla Russia, il Burian 2, con conseguente di snow storm”.

Neve al Nord la prossima settimana. Il modello meteorologico internazionale americano GFS ha confermato per “lunedì 19 e martedì 20 Marzo un episodio di 12 ore di BIG SNOW al Nord”. A quanto pare non è ancora arrivato il momento di mettere via sciarpe, guanti, cappello e cappotto.

(Fonte: www.ilmeteo.it)

(Foto: Il Post)