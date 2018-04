Meteo 1 maggio: arriva il maltempo, ecco dove

Il clima estivo di questi giorni subirà una battuta d’arresto nel giorno del 1 maggio. Ecco le regioni interessate dal maltempo a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione.

Ponte 1 maggio: oltre 7 milioni in viaggio

Il ponte del primo maggio è un’occasione importante per godersi qualche giorno di riposo e viaggiare verso una meta turistica. Secondo Federalberghi sono oltre 7 milioni coloro che si sono messi in viaggio per il 1 maggio, festa dei lavoratori. La meta privilegiata è l’Italia che in questi giorni è baciata da un clima tipico di inizio estate. Ecco come sarà il tempo nella giornata del primo maggio.

Meteo 1 maggio: peggiora al Centro, bello al Sud

La giornata di oggi sarà all’insegna del sole mentre da domani arriverà un peggioramento del tempo. Secondo le ultime previsioni del sito web 3bmeteo.com il maltempo insisterà sulla Sardegna con piogge sparse e qualche rovescio che si estenderanno nel corso della giornata sulle regioni centrali del Lazio, Umbria e Toscana. Al Nord Ovest è previsto qualche fenomeno pomeridiano mentre il tempo sarà perlopiù asciutto al Nord Est. Prevalentemente soleggiato al Sud Italia. Temperature ancora miti, soprattutto al Sud con punte di 25-27 gradi. Queste sono le previsioni Meteo 1 maggio.

(Fonte: www.3bmeteo.com)

(Foto: Forlì24ore)