Meteo 19-25 febbraio: tempo instabile, in arrivo venti freddi

Il tempo previsto per questa settimana non è dei migliori. Secondo le ultime previsioni elaborate dal sito web 3bmeteo.com, quella appena iniziata sarà una settimana tipicamente invernale. Il clima sarà freddo in maniera particolare al Centro Nord a causa di una bassa pressione che rimarrà per più giorni sull’Italia. A risentirne saranno soprattutto le temperature che rimarranno sotto le medie del periodo al Centro Nord e parte del Sud.

Clima più freddo e precipitazioni sparse. La neve potrebbe fare capolino anche a quote d’alta collina al Nord Italia. Il clima si raffredderà soprattutto dal fine settimana, da venerdì prossimo, quando l’alta pressione si rinforzerà tra Regno Unito e Scandinavia, favorendo l’ingresso di una massa d’aria più fredda proveniente dalla Russia, come riporta 3bmeteo.com. I valori delle temperature subiranno un ulteriore calo, specialmente al Nord, dove deboli nevicate potrebbero scendere anche sulle coste. Al Centro e al Sud si avrà un tempo maggiormente instabile, caratterizzato da rovesci e temporali sparsi. La neve potrà interessare l’appennino e monti da quote medie in su.

Ondata di freddo a fine mese? Il sito 3bmeteo segnala anche la possibilità “che per fine mese l’Europa centro settentrionale possa essere coinvolta da una intensa ondata di freddo“. Non resta che attendere le prossime previsioni epr sapere come saranno i gironi a cavalo tra febbraio e marzo 2018.

(Fonte: www.3bmeteo.com)

(Foto: mammachestorie)