Meteo 5-9 febbraio: maltempo su gran parte dell’Italia, neve a quote basse

Una perturbazione in arrivo dalla Spagna. Il maltempo proviene questa volta da ovest, più precisamente dalla Spagna, e si farà sentire sull’Italia tra oggi e l’11 di febbraio. La neve cadrà anche a quote basse al Nord Italia. Ecco le previsioni per i prossimi giorni fornite dagli esperti del sito web www.ilmeteo.it.

Maltempo tra oggi e domani al Nord e parte del Centro. Il tempo per oggi vede un peggioramento al Nordovest con possibilità di neve anche a 300/400 metri. Al Centro previste piogge sulle coste tirreniche che, nel corso della giornata, si estenderanno anche su Sicilia e Sardegna. Da martedì “peggioramento diffuso su tutto il Centro e poi al Nord con precipitazioni diffuse, nevose al Nord a quote collinari, al Centro dai i 900/1200 metri. Fenomeni intensi sul Lazio”.

Previsioni metà settimana: maltempo diffuso al Nord e Centro con neve sull’Appenino a quote basse. Il cielo promette pioggia anche per la giornata di mercoledì 7 al Nord, con possibilità di nevicate a quote basse, e al Centro con piogge diffuse su “Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e Campania. Fiocchi sull’Appennino dai 500 metri circa”. Da giovedì 8 il tempo migliora al Nord ma, da venerdì 9, in arrivo nuovo peggioramento sulla Sicilia. Le temperature si manterranno sotto la media del periodo di 4-6 gradi.

(Fonte: www.ilmeteo.it)

(Foto: ViaggiNews.com)