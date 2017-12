Meteo, allerta rossa Protezione Civile: nevicate, temporali e forti venti

Italia sotto la morsa di freddo, neve e raffiche di vento. La protezione civile ha pubblicato un comunicato stampa in cui lancia l’allerta meteo per alcune zone d’Italia. La nuova perturbazione di origine atlantica, che ha raggiunto il Nord già nella giornata di ieri, sta portando freddo, neve e forti venti. Le zone interessate dall’allerta meteo rossa, la più importante per rischio idrogeologico, per la giornata di lunedì 11 dicembre, sono quelle del Levante ligure e la Toscana.

Un clima polare seguito da temperature al rialzo. “La perturbazione di origine atlantica – si legge nel comunicato diffuso dalla protezione civile – che sta interessando il nostro Paese, porterà dapprima aria fredda polare determinando estese nevicate sulle regioni settentrionali ed a seguire aria calda ed instabile dall’Africa settentrionale, che attiverà un’intensa ventilazione meridionale, con temperature in marcato rialzo e piogge localmente intense al centro-nord”.

L’allerta meteo rossa per lunedì 11 dicembre: “Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 11 dicembre, allerta rossa per rischio idrogeologico localizzato sui bacini di levante in Liguria e sulla Valdarno Inferiore, Versilia e Reno in Toscana, allerta rossa per rischio idraulico diffuso sempre in Toscana, su tutti i bacini del Serchio, su Bisenzio e Ombrone e in Lunigiana”.

“L’allerta arancione – prosegue il comunicato – per rischio idrogeologico sarà sui bacini liguri centrali, sull’Emilia centro-occidentale e in Lombardia sulle aree alpine e prealpine centro-orientali. Allerta gialla sulle restanti aree della Liguria, sul Piemonte meridionale, sulla provincia autonoma di Trento, su parte di Lombardia, di Veneto, di Friuli-Venezia-Giulia e dell’Emilia-Romagna, sull’Umbria, parte della Toscana appenninica centrale, sul Lazio, sulle zone interne di Abruzzo e Molise”.

(Fonte: www.protezionecivile.gov.it)

(Foto: www.abruzzo24ore.tv)