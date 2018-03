‘Meteo bufala’: dopo il 20 marzo ritorna il Burian, l’allerta de ilmeteo.it

La ‘meteo bufala’ del Burian che ritorna. Sta girando da qualche giorno sul web la notizia che dal 20 marzo potrebbe tornare il Burian a flagellare il nostro tempo con neve e gelo anche in pianura. Il sito web ww.ilmeteo.it lancia l’allarme contro questa fake news e mette in guardia i lettori: “Allarme! Allarme! Il 21 marzo arriva Burian bis! E a Pasqua nevicherà! Ecco la nuova fake news che circola su molti organi di stampa e siti web ed già diventata, purtroppo, un virale passaparola”.

Con 14 giorni di anticipo ogni scenario climatico è possibile. Il colpo di coda dell’inverno non solo, ad oggi, non è possibile prevederlo ma potrebbe anche non esserci: “Il 21 marzo sul nostro Paese potrebbe essere una bella giornata di primavera con sole e 20 gradi, potrebbe piovere diffusamente con cielo coperto, potrebbe fare più caldo del normale oppure più freddo”. Previsioni del genere non sono attendibili e questa “ipotesi allarmistica ha la stessa valenza scientifica del lancio di una monetina”, si legge nell’articolo pubblicato da ilmeteo.it.

Il consiglio per evitare le ‘meteo bufale’: previsioni affidabili fino a 5 giorni. Da ilmeteo.it arrivano consigli per imparare a distinguere un sito serio da uno poco attendibile: “non credere a chi preannuncia, con molto anticipo, catastrofi e fenomeni meteo estremi e di non credere a chi usa termini sensazionalistici e poco scientifici. Le previsioni sono veramente affidabili solo fino a 5 giorni e dunque non fatevi ingannare da chi predice il futuro come un indovino”.

