Meteo fine settimana: clima mite e poche piogge, benvenuta primavera?

È gennaio ma sembra inizio Primavera. Nonostante siano quasi arrivati i cosiddetti “giorni della merla”, ovvero gli ultimi tre giorni di gennaio che secondo la tradizione dovrebbero essere i più freddi dell’inverno, sull’Italia permane un clima molto mite. Il fine settimana si prospetta all’insegna del sole, soprattutto la giornata di domenica. Ecco le ultime previsioni degli esperti di www.3bmeteo.com.

Previsioni per giovedì 25 e venerdì 26. Tra oggi e domani il tempo sarà instabile su alcune zone del Nord, con qualche piovasco o pioviggine su Liguria, Piemonte orientale, settentrionale, alta Lombardia, Venezia Giulia e Toscana nord occidentale. Altrove si avranno “ampi spazi assolati sebbene con nubi in graduale aumento su tirreniche e Sicilia”. Il maltempo si accentuerà nella giornata di venerdì “con piogge al Nordovest specie Liguria, Piemonte, Lombardia occidentale. Più ai margini Lombardia orientale e Nordest con fenomeni scarsi se non del tutto assenti”. Su Toscana e Sardegna qualche pioggia o piovasco con “fenomeni a tratti più incisivi sull’angolo nord occidentale della Toscana”. Il clima rimarrà asciutto su medio Adriatico e al Sud (Fonte: www.3bmeteo.com).

Cosa ci aspetta per il fine settimana? Il tempo si andrà via via aggiustando nel corso del fine settimana. Nella giornata di sabato permarranno residue piogge al Nordovest e sulle regioni regioni centrali tirreniche, soprattutto il versante occidentale della Toscana. I fenomeni si esauriranno entro la fine della giornata. Il sole splenderà domenica su tutta l’Italia con un “tempo asciutto salvo qualche piovasco ancora possibile sui versanti sudorientali delle Isole Maggiori ma si tratterà di fenomeni molto deboli e isolati” (Fonte: www.3bmeteo.com).

Le temperature rimarranno miti per il periodo e subiranno un rialzo a causa dei venti di Scirocco. Il freddo si farà sentire all’estremo “Nordovest, al Nordest massime sui 12-15°C, al Centro sui 13-16°C, al Sud e Isole punte di 17-18°C”.

(Foto: ViaggiNews.com)