Meteo fine settimana e ponte 1 maggio: è finito l’anticipo d’estate?

La festa della Liberazione del 25 aprile è appena trascorsa sotto l’insegna del sole su tutta l’Italia. Ecco le previsioni per il fine settimana con il lungo ponte del 1 maggio, festa dei lavoratori.

È finito l’anticipo d’estate?

Il 25 aprile è stato un giorno di festa con clima caldo e temperature ben al di sopra della media del periodo. La prossima settimana ricorre un’altra festività importante, quella del 1 maggio, festa dei lavoratori. Stando alle ultime previsioni nei prossimi giorni il tempo dovrebbe cambiare: ci si aspetta un peggioramento con piogge e temperature in discesa. L’estate di aprile è finita?

Ponte del 1 maggio: ecco dove arriva il maltempo

Già da oggi l’alta pressione ha subìto un primo arretramento a partire dal Nord Italia e nel fine settimana è previsto un ulteriore aumento dell’instabilità al settentrione per effetto dell’afflusso di aria umida atlantica. Queste correnti dovrebbero fare da apripista ad “una nuova e più intensa perturbazione, tra domenica e lunedì”, la cui “tempistica e traiettoria – si legge sul sito web ilmeteo.it – è ancora da definire nei dettagli ma sembra che le regioni maggiormente coinvolte dalle precipitazioni siano quelle settentrionali” (Fonte: www.meteo.it).

Non resta che attendere ulteriori previsioni meteo per sapere se il fine settimana e il ponte del 1 maggio saranno i giorni in cui l’anticipo d’estate finirà e il tempo tornerà ad essere più tipicamente primaverile.

(Foto: Ravenna24ore)