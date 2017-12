Meteo: freddo sull’Italia, possibile svolta da metà settimana

Il generale inverno mantiene al freddo l’Italia. Inizio di settimana con deciso calo di temperature per il nostro Paese. Secondo le ultime previsioni del tempo, l’apporto di venti più freddi provenienti dal nord, sta determinando il brusco calo delle massime al Nord, dove non si superano i 4/6 gradi, al Centro, dove si oscilla tra i 9 e 10 gradi e al Sud, con massime fino a 11/12 gradi. Nella notte i valori scendono sotto lo zero termico al Nord e su alcune zone delle regioni centrali tirreniche.

Le previsioni per i prossimi giorni. Gli esperti prevedono che il freddo permarrà sull’Italia almeno in questa prima parte di settimana. Dal 21 dicembre prossimo il tempo dovrebbe cambiare e le temperature rientrare nei valori medi del periodo. Intanto sia per la giornata di oggi, che quella di mercoledì 20 dicembre, il freddo sarà protagonista assoluto: oggi ancora qualche fenomeno su Sicilia e Sardegna, soprattutto su quest’ultima, e tempo variabile sulle regioni del medio adriatico. Sulle restanti regioni tempo prevalentemente asciutto e sereno, seppur con clima freddo. Situazione meteo simile anche per la giornata di domani, con nuvolosità e qualche rovescio sulle regioni del medio adriatico sin dal mattino, in estensione anche alle Isole maggiori nel corso della giornata, soprattutto sulla Sardegna.

(Foto: ilmeteo.net)