Meteo giorni 20-21: veloce fronte freddo, forte calo termico al Centro-Sud

Nel fine settimana irruzione di un veloce fronte freddo. Secondo le previsioni del sito web www.3bmeteo.com il fine settimana sarà caratterizzato dall’arrivo di una veloce perturbazione. A interrompere le miti correnti occidentali di questi giorni sarà un fronte freddo: “si tratterà di un peggioramento marginale e con effetti sulle regioni del Centro Sud. Domenica sarà raggiunto l’apice di questa mini irruzione fredda in un mese di Gennaio decisamente sopra media in Italia ma anche sul resto d’Europa”.

Nella giornata di sabato prevista qualche pioggia al Sud Italia, soprattutto al mattino tra Puglia e basso Tirreno. Prevalenza di sole sulle altre regioni e presenza di qualche banco di nebbia in Valpadana. Il tempo peggiora nel corso della serata sulle regioni tirreniche centro meridionali. Qui sono attese piogge, qualche acquazzone e neve sull’Appennino, dorsale adriatica, fino a quota 800 metri.

Domenica Italia divisa in due: maltempo al Sud e medio Adriatico e poco nuvoloso altrove. Domenica tempo instabile al Sud e sul medio Adriatico con la neve che farà capolino sopra quota 800-1000 metri. Sul resto d’Italia “poco nuvoloso eccetto per le Alpi di Confine dove saranno possibili delle nevicate. Qualche fenomeno in Sardegna”.

Temperature in forte calo al Centro-sud. Il calo termico investirà soprattutto il Centro-sud nei valori notturni: a Roma dai 9° di domenica mattina si passerà ai 4° di lunedì mentre Napoli dai 10° passerà ai 3°. Il calo termico sarà invece lieve di giorno, con una diminuzione di 2-3° grazie alla presenza del sole. Le temperature non subiranno importanti variazioni al Nord Italia.

(Fonte: www.3bmeteo.com)

(Foto: www.3bmeteo.com)