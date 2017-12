Meteo: in arrivo nuovo peggioramento sull’Italia

Le ultime previsioni meteo confermano una situazione di maltempo anche per questa seconda parte di settimana. La prima di due perturbazioni attraverserà l’Italia nella giornata di oggi mentre la seconda, più intensa, si protrarrà fino al weekend e sarà accompagnata da forti precipitazioni e un deciso abbassamento delle temperature. Ecco le ultime previsioni del sito www.ilmeteo.it.

Previsioni meteo per giovedì 14 dicembre. Nella giornata di oggi l’Italia sarà attraversata da una veloce perturbazione atlantica che colpirà il Centro Nord, la Campania, la Sardegna, l’estremo Nord Est, regioni tirreniche centrali e Umbria. Il limite neve è previsto in Appennino oltre i 1400-1500 metri e poca qualche nevicata al confine anche tra Valle d’Aosta e Ossola, tra sera e notte anche nel resto delle Alpi. Le temperature in calo al Sud mentre le massime in lieve rialzo al Centro Nord e Sardegna. Ventoso su Centro Sud e Isole.

Previsioni per venerdì 15 dicembre. Nella giornata di domani previsto tempo “molto nuvoloso o coperto sulle regioni centrali dove tra le zone interne, il versante tirrenico e la Sardegna saranno possibili piogge anche intense”. Le piogge saranno “più deboli e intermittenti sul settore adriatico, Emilia Romagna e in Campania” mentre “molte nuvole anche al Nordest con precipitazioni più isolate, nevose sulle Alpi orientali oltre i 700-1000 m”. Nel Nord Ovest la nuvolosità sarà “meno compatta soprattutto sul Piemonte, qualche fiocco di neve al mattino lungo le Alpi, più insistente nel pomeriggio al confine in Val d’Aosta”. In aumento le minime e lieve aumento “anche nelle massime sull’Adriatico e al Sud per effetto di tiepidi e intensi venti di Libeccio”.

Previsioni fine settimana. Le ultime previsioni, da confermare, parlano di una possibile fase di maltempo anche per il fine settimana, che investirà nella giornata di sabato con deboli piogge il Sud e la Sicilia. Domenica prevalenza di bel tempo al Nord e sulle regioni tirreniche e residua nuvolosità al Sud.

(Fonte: www.meteo.it)

(Foto: Il Capoluogo)